Заместитель председателя Белорусской федерации гандбола Иван Семененя в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем прояснил некоторые вопросы, связанные с заявкой Беларуси на проведение совместного с Россией чемпионата Европы 2022 года.

– Вы говорили, что в заявке на проведение чемпионата Европы 2022 года от белорусской стороны будут присутствовать Минск, Брест и Гомель. Проясните, на каких аренах планируется проведение турнира.

– В Бресте – «Виктория». По поводу Минска и Гомеля пока не могу сказать. В Минске есть четыре площадки, соответствующие требованиям турнира – «Минск-Арена», «Чижовка-Арена», «Дворец спорта» и ДС «Уручье». Что касается Гомеля, то есть некоторые моменты, над которыми мы сегодня работаем. Речь идет о специальном покрытии для «Ледового дворца». Да, если будем проводить турнир, то в Гомеле он может пройти только на этой арене. Если получим чемпионат Европы, то будем переоборудовать гомельский ледовый дворец в соответствии с предъявляемыми ЕГФ требованиями.

– Россию лишили чемпионата мира по бобслею и скелетону, а также этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. Нет страха, что такая участь может постичь чемпионат Европы, который мы хотим вместе с Россией провести?

– Полагаю, что санкции, которым сегодня подвергается Россия, временные. В том числе в перечисленных вами видах спорта. Думаю, что гандбол они не затронут. И если нам дают возможность проведения чемпионата Европы в двух странах – России и Беларуси, то мы достойно с этим справимся. Мы не опасаемся санкций, которые сейчас применяются к России.

– Если ЕГФ отдаст нам чемпионат Европы, то каких финансовых затрат потребует его проведение?

– Пока не могу ответить на этот вопрос. До 2022 года слишком далеко. Мы сегодня не знаем, какие изменения могут быть в течение года и что ждет нас в этой жизни, – сказал Семененя.