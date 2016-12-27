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Иванович объявила о завершении карьеры
28.12.2016 21:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-первая ракетка мира чемпионка «Ролан Гаррос»-2008 Ана Иванович объявила о завершении карьеры.
29-летняя сербка – обладательница 15 титулов уровня WTA, двукратная финалистка турниров «Большого шлема», финалистка Кубка Федерации и участница двух Олимпиад. Свое решение теннисистка объяснила хроническими физическими проблемами, больше не позволяющими ей выступать на высоком уровне.
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Экс-первая ракетка мира чемпионка «Ролан Гаррос»-2008 Ана Иванович объявила о завершении карьеры.
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