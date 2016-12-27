﻿ «Динамо» Минск – «Давос». Лаланд в воротах, Палушай дебютирует за «зубров». 21.by
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«Динамо» Минск – «Давос». Лаланд в воротах, Палушай дебютирует за «зубров»

28.12.2016 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Давоса» на сегодняшний матч в рамках Кубка Шпенглера.

«Динамо-Минск»: Лаланд (Скривенс); Лисовец – Коробов, Клинкхаммер (А) – Эллисон (А)  – Карабань; Готовец – Граборенко, Комаров – Ковыршин – Матерухин; Хенкель – Шинкевич, Павлович (К) – Стась – Степанов; Дрозд – Волков – Китаров; Лопачук, Палушай.

«Давос»: Нюффелер (Сенн); Киндши – Джунг, Руут – Линдгрен – Визер Марк; Форстер – Хелднер, Холл – Ледин – Шор; Шнибергер – Пашуд, Скиярони (А) – Визер Дино (А) – Корви; Форрер – Рахими, Кесслер – Амбюль (К) – Коусал.

Матч начнется в 22.15.

 
Теги: Минск
 
 
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Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Давоса» на сегодняшний матч в рамках Кубка Шпенглера.

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