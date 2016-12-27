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«Платаниас» арендует Сигневича, футболист проходит медобследование
28.12.2016 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как
Как информирует Gazzetta.gr, футболист прибыл в Грецию для прохождения медобследования. Ожидается, что после медтестов Сигневич станет игроком «Платаниаса».
Речь идет пока об аренде игрока с возможностью дальнейшего выкупа.
После 12-ти проведенных матчей в активе «Платаниаса» 14 очков и 10-е место в турнирной таблице греческой Суперлиги.
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Как сообщалось ранее, 24-летний нападающий борисовского БАТЭ Николай Сигневич может продолжить карьеру в греческом «Платаниасе».
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