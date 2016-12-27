﻿ Александр Сингаевский: «К сожалению, нету сборной Беларуси на данном этапе». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Александр Сингаевский: «К сожалению, нету сборной Беларуси на данном этапе»

28.12.2016 22:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер сборной Беларуси Александр Сингаевский рассказал о том, что фактически национальной команды не существует.

«К сожалению, нету сборной Беларуси на данном этапе. Вы помните, что на чемпионат Европы практически большинство игроков отказались приехать в команду на финальную стадию. После этого мы предприняли попытку собрать новую, молодую команду. Больше игроков из белорусского чемпионата.

Сейчас этот процесс создания новой команды усложняется. Потому что участвовать в каких-то турнирах у нас нет возможности. Просто собираются игроки на отборочные соревнования к «миру» и Европе. От Евролиги федерация отказалась. Думаю, что по финансовым причинам.

Почему игроки не приехали в сборную? У кого-то проблемы с федерацией, проблемы с тренером. У кого-то травмы. Есть и такое. Но большинство конфликт: федерация и игроки.

Сложилась такая ситуация, что игроки, выступающие за границей и имеющие контракты, не хотят приезжать в сборную. Потому что получив тут травму – за границей просто разорвут с ним контракт и будут искать другого игрока. А это сумасшедшие деньги», – сказал Сингаевский в эфире программы «Спорт кадр».

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Александр Сингаевский рассказал о том, что фактически национальной команды не существует.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Платаниас» арендует Сигневича, футболист проходит медобследование
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика