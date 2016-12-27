Главный тренер сборной Беларуси Александр Сингаевский рассказал о том, что фактически национальной команды не существует.

«К сожалению, нету сборной Беларуси на данном этапе. Вы помните, что на чемпионат Европы практически большинство игроков отказались приехать в команду на финальную стадию. После этого мы предприняли попытку собрать новую, молодую команду. Больше игроков из белорусского чемпионата.

Сейчас этот процесс создания новой команды усложняется. Потому что участвовать в каких-то турнирах у нас нет возможности. Просто собираются игроки на отборочные соревнования к «миру» и Европе. От Евролиги федерация отказалась. Думаю, что по финансовым причинам.

Почему игроки не приехали в сборную? У кого-то проблемы с федерацией, проблемы с тренером. У кого-то травмы. Есть и такое. Но большинство конфликт: федерация и игроки.

Сложилась такая ситуация, что игроки, выступающие за границей и имеющие контракты, не хотят приезжать в сборную. Потому что получив тут травму – за границей просто разорвут с ним контракт и будут искать другого игрока. А это сумасшедшие деньги», – сказал Сингаевский в эфире программы «Спорт кадр».