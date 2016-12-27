﻿ «Рождественская гонка». Хинц и Шемп победили. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

«Рождественская гонка». Хинц и Шемп победили

28.12.2016 22:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Немецкие биатлонисты Ванесса Хинц и Симон Шемп выиграли гонку преследования на «Рождественской гонке». Белорусы в гонке не участвовали.

Отметим, что Волков победил в перестрелке перед началом соревнований.

World Team Challenge («Рождественская гонка»)

Гельзенкирхен, Германия

Гонка преследования

1. Ванесса Хинц – Симон Шемп (Германия) – 33.11,4 (4)
2. Франциска Хильдебранд – Эрик Лессер (Германия) – 16,7 (6)
3. Ольга Подчуфарова – Алексей Волков (Россия) – 40,2 (7)
4. Анаис Бескон – Жан-Гийом Беатрикс (Франция) – 42,6 (7)
5. Юлия Швайгер – Симон Эдер (Австрия) – 43,0 (7)
6. Фанни Хурн Биркеланд – Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) – 43,3 (5)
7. Габриэла Коукалова – Михал Шлезингр (Чехия) – 57,6 (8)
8. Доротея Вирер – Доминик Виндиш (Италия) – 1.06,1 (7)
9. Елена Пидгрушная – Сергей Семенов (Украина) – 1.20,0 (9)
10. Меган Тэнди – Макс Дэвис (Канада) – 2.32,0 (7)

Масс-старт

1. Франциска Хильдебранд – Эрик Лессер (Германия) – 32.27,1 (2)
2. Ванесса Хинц – Симон Шемп (Германия) – 15,1 (4)
3. Ольга Подчуфарова – Алексей Волков (Россия) – 23,7 (4)
4. Юлия Швайгер – Симон Эдер (Австрия) – 27,5 (4)
5. Анаис Бескон – Жан-Гийом Беатрикс (Франция) – 50,9 (6)
6. Габриэла Коукалова – Михал Шлезингр (Чехия) – 57,3 (9)
7. Елена Пидгрушная – Сергей Семенов (Украина) – 1.08,5 (8)
8. Фанни Хурн Биркеланд – Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) – 1.16,9 (8)
9. Доротея Вирер – Доминик Виндиш (Италия) – 1.25,0 (9)
10. Меган Тэнди – Макс Дэвис (Канада) – 2.38,5 (8)

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Немецкие биатлонисты Ванесса Хинц и Симон Шемп выиграли гонку преследования на «Рождественской гонке».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Сингаевский: «К сожалению, нету сборной Беларуси на данном этапе»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика