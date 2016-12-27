Немецкие биатлонисты Ванесса Хинц и Симон Шемп выиграли гонку преследования на «Рождественской гонке». Белорусы в гонке не участвовали.
Отметим, что Волков победил в перестрелке перед началом соревнований.
World Team Challenge («Рождественская гонка»)
Гельзенкирхен, Германия
Гонка преследования
1. Ванесса Хинц – Симон Шемп (Германия) – 33.11,4 (4)
2. Франциска Хильдебранд – Эрик Лессер (Германия) – 16,7 (6)
3. Ольга Подчуфарова – Алексей Волков (Россия) – 40,2 (7)
4. Анаис Бескон – Жан-Гийом Беатрикс (Франция) – 42,6 (7)
5. Юлия Швайгер – Симон Эдер (Австрия) – 43,0 (7)
6. Фанни Хурн Биркеланд – Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) – 43,3 (5)
7. Габриэла Коукалова – Михал Шлезингр (Чехия) – 57,6 (8)
8. Доротея Вирер – Доминик Виндиш (Италия) – 1.06,1 (7)
9. Елена Пидгрушная – Сергей Семенов (Украина) – 1.20,0 (9)
10. Меган Тэнди – Макс Дэвис (Канада) – 2.32,0 (7)
Масс-старт
1. Франциска Хильдебранд – Эрик Лессер (Германия) – 32.27,1 (2)
2. Ванесса Хинц – Симон Шемп (Германия) – 15,1 (4)
3. Ольга Подчуфарова – Алексей Волков (Россия) – 23,7 (4)
4. Юлия Швайгер – Симон Эдер (Австрия) – 27,5 (4)
5. Анаис Бескон – Жан-Гийом Беатрикс (Франция) – 50,9 (6)
6. Габриэла Коукалова – Михал Шлезингр (Чехия) – 57,3 (9)
7. Елена Пидгрушная – Сергей Семенов (Украина) – 1.08,5 (8)
8. Фанни Хурн Биркеланд – Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) – 1.16,9 (8)
9. Доротея Вирер – Доминик Виндиш (Италия) – 1.25,0 (9)
10. Меган Тэнди – Макс Дэвис (Канада) – 2.38,5 (8)
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Немецкие биатлонисты Ванесса Хинц и Симон Шемп выиграли гонку преследования на «Рождественской гонке».
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