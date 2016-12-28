﻿ Дмитрий Мозолевский: «В мае Капский хотел в три раза урезать мне условия контракта. Я не согласился, посчитав, что так делать просто не за что». 21.by
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Дмитрий Мозолевский: «В мае Капский хотел в три раза урезать мне условия контракта. Я не согласился, посчитав, что так делать просто не за что»

28.12.2016 23:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший форвард БАТЭ Дмитрий Мозолевский в интервью корреспонденту «Прессбола» вспомнил, как в мае перед финалом Кубка Беларуси его вместе с Николаем Сигневичем, Эдгаром Олехновичем, Александром Володько и Егвением Яблонским отправили в дубль, предложив урезать условия контрактов. Напомним, Мозолевский покинул БАТЭ в сентябре 2016 года.

– Кто озвучивал решение?

– Было собрание на базе. Приехал Капский, который нас пятерых вызывал по одному. Всем хотели урезать условия контрактов — лично мне в три раза. Я не согласился – да и никто не согласился, поскольку считали, что так делать просто не за что. Понимаю, были санкции, когда мы не выходили в еврокубки, но ко всей команде. А тут… Если бы ничего не показывали на поле, но при этом нас ставили и ставили бы в стартовый состав – другое дело. Но так не было – мы не играли в «старте».

– Однако какая-то мотивировка у Анатолия Анатольевича ведь была?

– Он говорил, что недоволен нашей игрой – и что мы не показываем уровеня футбола, сопоставимого с зарплатами. Я приводил свои доводы, Капский – свои. Например, говорил, что часто уступаю борьбу. Но у меня этот процент всегда был слабым — не те габариты, чтобы вверху бороться. А я тогда спокойно посчитал, что именно после полностью проведенных шести матчей у меня четыре очка. Если соотносить с игровым временем, статистика в принципе неплохая — пусть и три балла кубковых, а в чемпионате один пас. Вот такие аргументы. Но у Капского были свои, и меня он слушать не захотел, – сказал Капский.

 
 
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Бывший форвард БАТЭ Дмитрий Мозолевский в интервью корреспонденту «Прессбола» вспомнил, как в мае перед финалом Кубка Беларуси его вместе с Николаем Сигневичем,...

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