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США, Канада и Мексика могут подать совместную заявку на проведение ЧМ-2026

28.12.2016 23:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни сообщил о возможности подачи совместной заявки Канады, США и Мексики на проведение чемпионата мира-2026.

«Совместная заявка вполне возможна. Мы прекрасно понимаем, что одна страна не сможет самостоятельно принять турнир.

Ожидаем, что в 2026 году чемпионат мира точно примет представитель КОНКАКАФ», – сказал Монтальяни.

Напомним, с 2026 года ФИФА планирует увеличить количество стран-участниц турнира до 48 команд.

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Президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни сообщил о возможности подачи совместной заявки Канады, США и Мексики на проведение чемпионата мира-2026.

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