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NYT вырвал из контекста слова главы РУСАДА о допинг-системе в РФ

28.12.2016 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек — Sputnik. Слова исполняющей обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович о "системе допинга в России", сказанные в интервью газете New York Times, вырваны из контекста, написала сама Анцелиович на странице в Facebook.

NYT вырвал из контекста слова главы РУСАДА о допинг-системе в РФ
© Sputnik Владимир Астапкович
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Накануне издание опубликовало материал, в котором Анцелиович якобы подтверждает наличие в РФ "институционального заговора" покрытия допинга. В ответ на это РУСАДА выступило с заявлением, из которого следовало, что слова Анцелиович были вырваны из контекста, их смысл был искажен.

"Конечно, слова были вырваны из контекста. Я из часового интервью сказала много чего, в частности, что до получения ответов спортсменов и вынесения решений федерациями/CAS не имеет смысла в принципе говорить о данной ситуации, так как пока представлена только одна сторона. Ну а то, что я была шокирована докладом Макларена, это мои слова. Я думаю, мы им все были шокированы. И я пришла в РУСАДА до (Никиты) Камаева в 2010 году", — написала Анцелиович в комментариях к посту одного из пользователей Facebook.

"Я искренне считаю, что делать такие выводы — это не в компетенции РУСАДА. Свои проблемы в РУСАДА мы признали и пытаемся решить", — добавила она.

Пусть останется на совести автора

Ситуация с интервью вызвала общественный резонанс. Так, глава российского Минспорта Павел Колобков заявил, что внимательно изучил статью в NYT. По словам чиновника, связи между названием статьи и ее содержанием он не понял.

"Заголовок полностью не соответствует содержимому. Пусть это останется на совести автора статьи. Подчеркиваю, что мы придерживаемся предыдущей позиции. Мы настаиваем на своей позиции в отсутствии государственной поддержки допинга в России. Россия предпринимала и предпринимает все усилия по борьбе с допингом. У нас одни из самых прогрессивных законов, связанных с этим. Никакой системы поддержки допинга в России не было, нет и быть не может", — сказал Колобков.

Он заметил, что Анцелиович не является чиновником, а возглавляемая ею РУСАДА "работает по лекалам WADA" и не является госорганизацией.

История даже дошла до Кремля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что руководство страны не склонно воспринимать данную информацию как первоисточник.

Российские СМИ сообщили, что вице-премьер РФ Виталий Мутко и вовсе призвал чиновников, дающих интервью иностранным СМИ на тему допинга, визировать тексты.

 
Теги: Минск
 
 
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И.о. гендиректора РУСАДА призналась, что была шокирована докладом Макларена, но никаких выводов она не делала.

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