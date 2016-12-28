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Шуневич вручил белорусским олимпийцам награды МВД и ценные подарки
28.12.2016 19:48 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек — Sputnik. Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич встретился с членами БФСО "Динамо", завоевавшими медали на Олимпийских играх-2016 в Рио, и вручил им награды и ценные призы, сообщили Sputnik в среду в МВД Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Динамовцы" на минувших летних Играх принесли четыре медали в копилку белорусской сборной из девяти. Это серебро
"Медали, завоеванные вами, это гордость Беларуси", — сказал Шуневич, обратившись к спортсменам.
Он отметил, что любые победы представителей МВД в Беларуси и за ее пределами являются стимулом для привлечения как государства, так и бизнеса и общественности к спортивному движению в республике.
На встрече с главой МВД присутствовали не только спортсмены БФСО "Динамо", но и другие медалисты ОИ, в частности, пловец-паралимпиец, 15-кратный чемпион мира Игорь Бокий, который сказал, что стимулом в спорте должно быть желание не останавливаться на достигнутом и стремиться превзойти свои рекорды.
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Глава МВД Беларуси отметил, что победы спортсменов являются стимулом для привлечения внимания к спортивному движению в стране.
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