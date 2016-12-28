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Мужская гандбольная сборная Беларуси обыграла команду Египта на Кубке Рижской думы

28.12.2016 21:26 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 28 декабря. С 27 по 29 декабря столица Латвии традиционно принимает турнир четырех гандбольных сборных — Кубок Рижской думы. Турнир проводится в 19-й раз. За главный приз сражаются команды Латвии, Беларуси, Египта и России.

Во втором турнира 28 декабря Беларусь со счетом 28:27 (16:12) обыграла команду Египта. Мячи у победителей забрасывали: Пуховский — 6, Вайлупов, Шилович, Королек — по 4, Кулеш, Юринок — по 3, Астрашапкин, Гайдученко — по 2.

В первый игровой день 27 декабря Беларусь со счетом 20:23 (9:13) уступила Латвии.

Положение команд: 1. Латвия — 2 очка (1 игра). 2. Россия — 2 (1). 3. Беларусь — 2 (2). 4. Египет — 0 (2).
Поздно вечером 28 декабря пройдет матч Латвия — Россия. В заключительный день турнира 29 декабря состоятся игры Беларусь — Россия и Латвия — Египет.

Турнир в Риге для сборной Беларуси — этап подготовки к финальной части чемпионата мира, который с 11 по 29 января примет Франции. На предварительном этапе команда Юрия Шевцова сыграет со сборными Хорватии, Германии, Венгрии, Саудовской Аравии и Чили.

Алесь Левчук, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 28 декабря. С 27 по 29 декабря столица Латвии традиционно принимает турнир четырех гандбольных сборных — Кубок Рижской думы. Турнир проводится в 19-й раз. За...

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