﻿ Дмитрий Мозолевский: «Семейственность в БАТЭ закончилась после 2012 года – дальше это уже была не та команда». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Дмитрий Мозолевский: «Семейственность в БАТЭ закончилась после 2012 года – дальше это уже была не та команда»

29.12.2016 08:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Бывший форвард БАТЭ Дмитрий Мозолевский в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу в том числе рассказал про обстановку в своей бывшей команде.

– Очень напрягал негатив, возникший в БАТЭ из-за невыхода в еврокубки. Да и вообще по ходу сезона внутри клуба его было очень много. Не хочу всю эту кухню выносить на публику. Но то, что было в БАТЭ раньше и что есть сейчас — две большие разницы. И потому тот же невыход в группу закономерен. Если бы мы куда-то попали, посчитал бы это просто чудом — вот и все.

- То есть БАТЭ не хватало понятия «семья»?

– На мой взгляд, семейственность в клубе закончилась после 2012 года — дальше это уже была не та команда.

- Почему?

– Не знаю. Это больше мои внутренние ощущения — прежнего комфорта и кайфа уже не было. Опять же вспомните, какие футболисты возвращались к нам в 2012 году? Саша Глеб, Миша Сиваков — просто «дрим тим»! А в 2013-м в еврокубках никуда не вышли — и начались какие-то чистки, обиды... Тогда, мне кажется, все и пропало, – сказал Мозолевский.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший форвард БАТЭ Дмитрий Мозолевский в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу в том числе рассказал про обстановку в своей бывшей команде.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Тевес перешел в «Шанхай Шеньхуа», став самым высокооплачиваемым игроком в мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика