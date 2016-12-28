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Дмитрий Мозолевский: «Семейственность в БАТЭ закончилась после 2012 года – дальше это уже была не та команда»
29.12.2016 08:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший форвард БАТЭ Дмитрий Мозолевский в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу в том числе рассказал про обстановку в своей бывшей команде.
– Очень напрягал негатив, возникший в БАТЭ из-за невыхода в еврокубки. Да и вообще по ходу сезона внутри клуба его было очень много. Не хочу всю эту кухню выносить на публику. Но то, что было в БАТЭ раньше и что есть сейчас — две большие разницы. И потому тот же невыход в группу закономерен. Если бы мы куда-то попали, посчитал бы это просто чудом — вот и все.
- То есть БАТЭ не хватало понятия «семья»?
– На мой взгляд, семейственность в клубе закончилась после 2012 года — дальше это уже была не та команда.
- Почему?
– Не знаю. Это больше мои внутренние ощущения — прежнего комфорта и кайфа уже не было. Опять же вспомните, какие футболисты возвращались к нам в 2012 году? Саша Глеб, Миша Сиваков — просто «дрим тим»! А в 2013-м в еврокубках никуда не вышли — и начались какие-то чистки, обиды... Тогда, мне кажется, все и пропало, – сказал Мозолевский.
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Дмитрий Мозолевский: «Семейственность в БАТЭ закончилась после 2012 года – дальше это уже была не та команда»
Бывший форвард БАТЭ Дмитрий Мозолевский в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу в том числе рассказал про обстановку в своей бывшей команде.
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