Бывший форвард БАТЭ Дмитрий Мозолевский в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу в том числе рассказал про обстановку в своей бывшей команде.

– Очень напрягал негатив, возникший в БАТЭ из-за невыхода в еврокубки. Да и вообще по ходу сезона внутри клуба его было очень много. Не хочу всю эту кухню выносить на публику. Но то, что было в БАТЭ раньше и что есть сейчас — две большие разницы. И потому тот же невыход в группу закономерен. Если бы мы куда-то попали, посчитал бы это просто чудом — вот и все.

- То есть БАТЭ не хватало понятия «семья»?

– На мой взгляд, семейственность в клубе закончилась после 2012 года — дальше это уже была не та команда.

- Почему?

– Не знаю. Это больше мои внутренние ощущения — прежнего комфорта и кайфа уже не было. Опять же вспомните, какие футболисты возвращались к нам в 2012 году? Саша Глеб, Миша Сиваков — просто «дрим тим»! А в 2013-м в еврокубках никуда не вышли — и начались какие-то чистки, обиды... Тогда, мне кажется, все и пропало, – сказал Мозолевский.