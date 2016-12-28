|
Тевес перешел в «Шанхай Шеньхуа», став самым высокооплачиваемым игроком в мире
29.12.2016 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Шанхай Шеньхуа» объявил о трансфере форварда «Бока Хуниорс» Карлоса Тевеса.
Подробности сделки не сообщаются.
Ранее стало известно, что «Шанхай» предлагал 32-летнему аргентинцу годовой оклад в размере 40 миллионов евро. Таким образом, Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире.
В прошлом чемпионате Китая «Шанхай Шеньхуа», за который выступают нападающие Обафеми Мартинс и Демба Ба, занял 4-е место, недавно команду возглавил Густаво Пойет.
фото: официальный сайт «Шанхай Шеньхуа»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Шанхай Шеньхуа» объявил о трансфере форварда «Бока Хуниорс» Карлоса Тевеса.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии