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Тевес перешел в «Шанхай Шеньхуа», став самым высокооплачиваемым игроком в мире

29.12.2016 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Шанхай Шеньхуа» объявил о трансфере форварда «Бока Хуниорс» Карлоса Тевеса.

Подробности сделки не сообщаются.

Ранее стало известно, что «Шанхай» предлагал 32-летнему аргентинцу годовой оклад в размере 40 миллионов евро. Таким образом, Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

В прошлом чемпионате Китая «Шанхай Шеньхуа», за который выступают нападающие Обафеми Мартинс и Демба Ба, занял 4-е место, недавно команду возглавил Густаво Пойет.

фото: официальный сайт «Шанхай Шеньхуа»

 
 
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«Шанхай Шеньхуа» объявил о трансфере форварда «Бока Хуниорс» Карлоса Тевеса.

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