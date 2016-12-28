﻿ Минское "Динамо" проиграло "Давосу" на Кубке Шпенглера. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Минское "Динамо" проиграло "Давосу" на Кубке Шпенглера

29.12.2016 07:59 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 29 дек – Sputnik. Хоккеисты минского клуба "Динамо" уступили швейцарскому "Давосу" со счетом 5:4, но при этом благодаря голевой разнице вышли в полуфинал Кубка Шпенглера, минуя плей-офф.

Минское "Динамо" проиграло "Давосу" на Кубке Шпенглера
© Фото: ХК "Динамо-Минск"
Кубок Шпенглера: минское "Динамо" забросило 7 шайб сборной Канады

Игра прошла 28 декабря на Vaillant Arena. В случае победы минчане автоматически выходили бы в финал Кубка Шпенглера.

У динамовцев отметились Роб Клинкхаммер (5 минута), Данила Карабань (30) и дважды — Александр Павлович (31, 48), у хозяев турнира — Адам Холл (17), Ноа Шнибергер (21), Пертту Линдрен (23), Дрю Шор (29) и Энцо Карви (42).

Таким образом, благодаря лучшей голевой разнице минское "Динамо" автоматически попало в полуфинал, минуя стадию плей-офф. За выход в финал столичные хоккеисты поборются с победителем матча пары "Канада" — "Маунтфильд".

"Давос" также продолжает борьбу за выход в 1/2 финала — клуб сыграет с "Автомобилистом" (Екатеринбург) и в случае победы выйдет на "Лугано".

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За три периода на Vaillant Arena было заброшено девять шайб – пять забили швейцарцы и только 4 – белорусы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Дмитрий Мозолевский: «В мае Капский хотел в три раза урезать мне условия контракта. Я не согласился, посчитав, что так делать просто не за что»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика