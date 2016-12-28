МИНСК, 29 дек – Sputnik. Хоккеисты минского клуба "Динамо" уступили швейцарскому "Давосу" со счетом 5:4, но при этом благодаря голевой разнице вышли в полуфинал Кубка Шпенглера, минуя плей-офф.

Игра прошла 28 декабря на Vaillant Arena. В случае победы минчане автоматически выходили бы в финал Кубка Шпенглера.

У динамовцев отметились Роб Клинкхаммер (5 минута), Данила Карабань (30) и дважды — Александр Павлович (31, 48), у хозяев турнира — Адам Холл (17), Ноа Шнибергер (21), Пертту Линдрен (23), Дрю Шор (29) и Энцо Карви (42).

Таким образом, благодаря лучшей голевой разнице минское "Динамо" автоматически попало в полуфинал, минуя стадию плей-офф. За выход в финал столичные хоккеисты поборются с победителем матча пары "Канада" — "Маунтфильд".

"Давос" также продолжает борьбу за выход в 1/2 финала — клуб сыграет с "Автомобилистом" (Екатеринбург) и в случае победы выйдет на "Лугано".