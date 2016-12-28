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Брестское «Динамо» может провести сборы в ОАЭ
29.12.2016 08:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Брестское «Динамо» выйдет из отпуска 9 января.
Команда Владимира Журавля первые две недели проведет в Бресте, а затем отправится на зарубежные сборы.
Где они пройдут, пока не ясно – подбирается наиболее удобный вариант. Известно, что в качестве одного из них рассматриваются Объединенные Арабские Эмираты.
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Брестское «Динамо» выйдет из отпуска 9 января.
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