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Брестское «Динамо» может провести сборы в ОАЭ

29.12.2016 08:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Брестское «Динамо» выйдет из отпуска 9 января.

Команда Владимира Журавля первые две недели проведет в Бресте, а затем отправится на зарубежные сборы.

Где они пройдут, пока не ясно – подбирается наиболее удобный вариант. Известно, что в качестве одного из них рассматриваются Объединенные Арабские Эмираты.

 
Теги: Брест
 
 
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Брестское «Динамо» выйдет из отпуска 9 января.

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