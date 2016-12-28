Брестское «Динамо» выйдет из отпуска 9 января.

Команда Владимира Журавля первые две недели проведет в Бресте, а затем отправится на зарубежные сборы.

Где они пройдут, пока не ясно – подбирается наиболее удобный вариант. Известно, что в качестве одного из них рассматриваются Объединенные Арабские Эмираты.