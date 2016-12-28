﻿﻿ НБА. Регулярный чемпионат. «Голден Стэйт» взял верх над «Торонто», «Атланта» одолела «Нью-Йорк» и другие результаты. 21.by
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НБА. Регулярный чемпионат. «Голден Стэйт» взял верх над «Торонто», «Атланта» одолела «Нью-Йорк» и другие результаты

29.12.2016 08:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В среду, 28 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» встретится дома с «Торонто», «Атланта» примет «Нью-Йорк».

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Индиана 111:105 (23:25, 35:23, 27:26, 26:31)
Дата проведения
29 декабря, 03.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Статистика
Вашингтон
Уолл (36 + 11 подборов + 9 передач + 5 потерь), Портер (22), Гортат (13 + 16 подборов), Бил (12), М-ф Моррис (10 + 7 подборов)  старт; Торнтон (7), Смит (7 + 7 подборов), Убре (2), Николсон (2), Берк (0), Макклеллан (0).
Индиана
Джордж (34), Тиг (19 + 11 передач), Тернер (15 + 8 подборов), Янг (11 + 6 перехватов), Робинсон (2)  старт; Майлз (15), Джефферсон (5 + 7 подборов), Эллис (4), Брукс (0), Серафин (0).

 

Орландо – Шарлотт 101:120 (28:32, 27:30, 13:35, 33:23)
Дата проведения
29 декабря, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика
Орландо
Ибака (20 + 7 подборов), Микс (11), Огастин (7), Бийомбо (5), Гордон (2)  старт; Вучевич (21), Хезонья (10), Рудеж (6), Циммерман (6), Грин (5), Уотсон (4), Пэйтон (4), Уилкокс (0).
Шарлотт
Уокер (21), Батюм (20 + 9 подборов + 8 передач), Кидд-Гилкрист (12), Зеллер (10), Марв. Уильямс (8)  старт; Лэмб (14), Сешнс (13), Камински (9), Хоуз (6), Хибберт (4), Робертс (2), Грэм (1).

 

Атланта – Нью-Йорк 102:98 OT (22:25, 23:22, 20:19, 20:19, 17:13)
Дата проведения
29 декабря, 03.30, «Philips Arena»
Онлайн матча Статистика
Атланта
Шредер (27), Ховард (16 + 22 подбора), Миллсэп (12 + 7 подборов + 6 передач), Бэйзмор (11), Сефолоша (11)  старт; Корвер (13), Хамфрис (6 + 7 подборов), Дилэйни (4), Мускала (2), Хардуэй (0).
Нью-Йорк
Роуз (26 + 7 подборов + 6 передач), Порзингис (24 + 8 подборов + 5 потерь), Ноа (14 + 16 подборов), Энтони (10), Вуячич (2)  старт; Холидэй (14), О’Куинн (6), Дженнингс (2), Кузминскас (0), Томас (0), Эрнангомес (0).

 

Детройт – Милуоки 94:119 (28:31, 26:31, 21:28, 19:29)
Дата проведения
29 декабря, 03.30, «The Palace of Auburn Hills»
Онлайн матча Статистика
Детройт
Драммонд (16 + 9 подборов), Джексон (14 + 6 передач), М-с Моррис (11), Луэр (9 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (6 + 7 передач)  старт; Харрис (23 + 12 подборов), Бэйнс (6), Марьянович (3), Смит (2), Хиллиард (2), Джонсон (2), Элленсон (0).
Милуоки
Паркер (31 + 9 подборов + 7 передач), Адетокумбо (23 + 8 передач), Деллаведова (11), Снелл (11), Хенсон (7)  старт; Монро (14 + 6 передач), Брогдон (8 + 8 передач), Бизли (7), Терри (3), Мэйкер (2), Пламли (2), Новак (0).

 

Чикаго – Бруклин 101:99 (23:20, 23:29, 30:29, 25:21)
Дата проведения
29 декабря, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Статистика
Чикаго
Батлер (40 + 11 подборов), Уэйд (16), Лопес (12), Гибсон (8), Рондо (5 + 9 подборов + 12 передач)  старт; Макдермотт (7), Миротич (7), Картер-Уильямс (4), Фелисио (2 + 9 подборов), Грант (0).
Бруклин
Лопес (33), Килпатрик (18 + 6 передач), Богданович (10), Букер (6 + 14 подборов), Уайтхэд (4)  старт; Фой (11), Холлис-Джефферсон (7), Хэмилтон (5), ЛеВерт (3), Динуидди (2).

 

Новый Орлеан – Клипперс 102:98 (19:27, 30:29, 27:21, 26:21)
Дата проведения
29 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Статистика
Новый Орлеан
Дэвис (20), Хилд (17), Холидэй (11 + 9 передач), Каннингем (6 + 9 подборов), Хилл (5)  старт; Гэллоуэй (12), Эванс (12), Джонс (10), Мур (9).
Клипперс
Риверс (22), Пол (21 + 8 подборов + 6 передач), Джордан (13 + 25 подборов), Мба а Муте (6), Джонсон (2 + 8 подборов)  старт; Спейтс (11), Кроуфорд (7), Басс (7), Андерсон (6), Фелтон (3).

 

Сан-Антонио – Финикс 119:98 (30:27, 28:37, 31:18, 30:16)
Дата проведения
29 декабря, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Статистика
Сан-Антонио
Олдридж (27 + 8 подборов), Паркер (20), Пау Газоль (16 + 10 подборов), Грин (11), Андерсон (0)  старт; Джинобили (12), Ли (12), Мюррей (6), Миллс (6), Дедмон (5), Симмонс (4), Бертанс (0).
Финикс
Бледсоу (13), Крисс (13), Букер (8), Чендлер (4 + 7 подборов), Такер (2)  старт; Уоррен (23), Найт (14), Бендер (10), Лень (6), Барбоза (5), Юлис (0), Уильямс (0).

 

Денвер – Миннесота 105:103 (22:31, 27:18, 32:24, 24:30)
Дата проведения
29 декабря, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Статистика
Денвер
Галлинари (18), Харрис (17), Чендлер (17 + 7 подборов), Йокич (16 + 8 подборов + 11 передач), Мудиай (11)  старт; Мюррэй (7), Бартон (6), Фарид (6), Нуркич (4), Нельсон (3).
Миннесота
Уиггинс (25), Дженг (20 + 8 подборов), Рубио (18 + 8 подборов + 7 передач), ЛаВин (17), Таунс (15 + 11 подборов + 10 передач)  старт; Мухаммад (5), Данн (2), Олдрич (1), Бьелица (0).

 

Портленд – Сакраменто 102:89 (30:21, 30:23, 15:19, 27:26)
Дата проведения
29 декабря, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча Статистика
Портленд
Макколлум (20 + 7 передач), Крэбб (13), Харклесс (12), Пламли (12 + 14 подборов), Амину (8 + 7 подборов)  старт; Ленард (16), Тернер (11 + 5 потерь), Напьер (6), Вонле (4).
Сакраменто
Казинс (28 + 8 подборов + 6 передач), Барнс (13), Коллисон (6), Куфос (6 + 10 подборов), Маклемор (5)  старт; Темпл (14), Лоусон (8), Каспи (6), Толливер (3), Коули-Стайн (0).

 

Голден Стэйт – Торонто 121:111 (42:17, 30:38, 32:32, 17:24)
Дата проведения
29 декабря, 06.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча Статистика
Голден Стэйт
Карри (28 + 7 подборов + 7 передач), Дюрэнт (22 + 17 подборов + 7 передач + 5 блок-шотов + 6 потерь), Томпсон (21), Грин (14 + 10 передач), Пачулия (8)  старт; Игудала (11), Кларк (9), Уэст (4), Ливингстон (2), МакГи (2).
Торонто
ДеРозан (29 + 6 передач), Лаури (27 + 11 передач), Кэрролл (13 + 7 подборов), Валанчюнас (7), Сиакам (0)  старт; Росс (24 + 7 подборов), Паттерсон (5), Джозеф (4), Пауэлл (2), Ногейра (0).

 

 
 
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В среду, 28 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» встретится дома с «Торонто», «Атланта» примет «Нью-Йорк».

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