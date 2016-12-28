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НБА. Регулярный чемпионат. «Голден Стэйт» взял верх над «Торонто», «Атланта» одолела «Нью-Йорк» и другие результаты
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В среду, 28 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» встретится дома с «Торонто», «Атланта» примет «Нью-Йорк».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
29 декабря, 03.00, «Verizon Center»
- Вашингтон
-
Уолл (36 + 11 подборов + 9 передач + 5 потерь),
Портер (22),
Гортат (13 + 16 подборов),
Бил (12),
М-ф Моррис (10 + 7 подборов) старт;
Торнтон (7),
Смит (7 + 7 подборов),
Убре (2),
Николсон (2),
Берк (0),
Макклеллан (0).
- Индиана
-
Джордж (34),
Тиг (19 + 11 передач),
Тернер (15 + 8 подборов),
Янг (11 + 6 перехватов),
Робинсон (2) старт;
Майлз (15),
Джефферсон (5 + 7 подборов),
Эллис (4),
Брукс (0),
Серафин (0).
- Дата проведения
-
29 декабря, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
-
Ибака (20 + 7 подборов),
Микс (11),
Огастин (7),
Бийомбо (5),
Гордон (2) старт;
Вучевич (21),
Хезонья (10),
Рудеж (6),
Циммерман (6),
Грин (5),
Уотсон (4),
Пэйтон (4),
Уилкокс (0).
- Шарлотт
-
Уокер (21),
Батюм (20 + 9 подборов + 8 передач),
Кидд-Гилкрист (12),
Зеллер (10),
Марв. Уильямс (8) старт;
Лэмб (14),
Сешнс (13),
Камински (9),
Хоуз (6),
Хибберт (4),
Робертс (2),
Грэм (1).
- Дата проведения
-
29 декабря, 03.30, «Philips Arena»
- Атланта
-
Шредер (27),
Ховард (16 + 22 подбора),
Миллсэп (12 + 7 подборов + 6 передач),
Бэйзмор (11),
Сефолоша (11) старт;
Корвер (13),
Хамфрис (6 + 7 подборов),
Дилэйни (4),
Мускала (2),
Хардуэй (0).
- Нью-Йорк
-
Роуз (26 + 7 подборов + 6 передач),
Порзингис (24 + 8 подборов + 5 потерь),
Ноа (14 + 16 подборов),
Энтони (10),
Вуячич (2) старт;
Холидэй (14),
О’Куинн (6),
Дженнингс (2),
Кузминскас (0),
Томас (0),
Эрнангомес (0).
- Дата проведения
-
29 декабря, 03.30, «The Palace of Auburn Hills»
- Детройт
-
Драммонд (16 + 9 подборов),
Джексон (14 + 6 передач),
М-с Моррис (11),
Луэр (9 + 7 подборов),
Колдуэлл-Поуп (6 + 7 передач) старт;
Харрис (23 + 12 подборов),
Бэйнс (6),
Марьянович (3),
Смит (2),
Хиллиард (2),
Джонсон (2),
Элленсон (0).
- Милуоки
-
Паркер (31 + 9 подборов + 7 передач),
Адетокумбо (23 + 8 передач),
Деллаведова (11),
Снелл (11),
Хенсон (7) старт;
Монро (14 + 6 передач),
Брогдон (8 + 8 передач),
Бизли (7),
Терри (3),
Мэйкер (2),
Пламли (2),
Новак (0).
- Дата проведения
-
29 декабря, 04.00, «United Center»
- Чикаго
-
Батлер (40 + 11 подборов),
Уэйд (16),
Лопес (12),
Гибсон (8),
Рондо (5 + 9 подборов + 12 передач) старт;
Макдермотт (7),
Миротич (7),
Картер-Уильямс (4),
Фелисио (2 + 9 подборов),
Грант (0).
- Бруклин
-
Лопес (33),
Килпатрик (18 + 6 передач),
Богданович (10),
Букер (6 + 14 подборов),
Уайтхэд (4) старт;
Фой (11),
Холлис-Джефферсон (7),
Хэмилтон (5),
ЛеВерт (3),
Динуидди (2).
- Дата проведения
-
29 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
-
Дэвис (20),
Хилд (17),
Холидэй (11 + 9 передач),
Каннингем (6 + 9 подборов),
Хилл (5) старт;
Гэллоуэй (12),
Эванс (12),
Джонс (10),
Мур (9).
- Клипперс
-
Риверс (22),
Пол (21 + 8 подборов + 6 передач),
Джордан (13 + 25 подборов),
Мба а Муте (6),
Джонсон (2 + 8 подборов) старт;
Спейтс (11),
Кроуфорд (7),
Басс (7),
Андерсон (6),
Фелтон (3).
- Дата проведения
-
29 декабря, 04.30, «AT&T Center»
- Сан-Антонио
-
Олдридж (27 + 8 подборов),
Паркер (20),
Пау Газоль (16 + 10 подборов),
Грин (11),
Андерсон (0) старт;
Джинобили (12),
Ли (12),
Мюррей (6),
Миллс (6),
Дедмон (5),
Симмонс (4),
Бертанс (0).
- Финикс
-
Бледсоу (13),
Крисс (13),
Букер (8),
Чендлер (4 + 7 подборов),
Такер (2) старт;
Уоррен (23),
Найт (14),
Бендер (10),
Лень (6),
Барбоза (5),
Юлис (0),
Уильямс (0).
- Дата проведения
-
29 декабря, 05.00, «Pepsi Center»
- Денвер
-
Галлинари (18),
Харрис (17),
Чендлер (17 + 7 подборов),
Йокич (16 + 8 подборов + 11 передач),
Мудиай (11) старт;
Мюррэй (7),
Бартон (6),
Фарид (6),
Нуркич (4),
Нельсон (3).
- Миннесота
-
Уиггинс (25),
Дженг (20 + 8 подборов),
Рубио (18 + 8 подборов + 7 передач),
ЛаВин (17),
Таунс (15 + 11 подборов + 10 передач) старт;
Мухаммад (5),
Данн (2),
Олдрич (1),
Бьелица (0).
- Дата проведения
-
29 декабря, 06.00, «Moda Center»
- Портленд
-
Макколлум (20 + 7 передач),
Крэбб (13),
Харклесс (12),
Пламли (12 + 14 подборов),
Амину (8 + 7 подборов) старт;
Ленард (16),
Тернер (11 + 5 потерь),
Напьер (6),
Вонле (4).
- Сакраменто
-
Казинс (28 + 8 подборов + 6 передач),
Барнс (13),
Коллисон (6),
Куфос (6 + 10 подборов),
Маклемор (5) старт;
Темпл (14),
Лоусон (8),
Каспи (6),
Толливер (3),
Коули-Стайн (0).
- Дата проведения
-
29 декабря, 06.30, «Oracle Arena»
- Голден Стэйт
-
Карри (28 + 7 подборов + 7 передач),
Дюрэнт (22 + 17 подборов + 7 передач + 5 блок-шотов + 6 потерь),
Томпсон (21),
Грин (14 + 10 передач),
Пачулия (8) старт;
Игудала (11),
Кларк (9),
Уэст (4),
Ливингстон (2),
МакГи (2).
- Торонто
-
ДеРозан (29 + 6 передач),
Лаури (27 + 11 передач),
Кэрролл (13 + 7 подборов),
Валанчюнас (7),
Сиакам (0) старт;
Росс (24 + 7 подборов),
Паттерсон (5),
Джозеф (4),
Пауэлл (2),
Ногейра (0).
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В среду, 28 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» встретится дома с «Торонто», «Атланта» примет «Нью-Йорк».
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