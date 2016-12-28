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На Кубке Шпенглера минское "Динамо" проиграло "Давосу", но напрямую вышло в полуфинал
29.12.2016 09:14 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 29 декабря. Хоккеисты минского "Динамо" напрямую вышли в полуфинал Кубка Шпенглера, заняв первое место в своей предварительной группе Каттини.
В ночь на 29 декабря во втором матче белорусская команда проиграла хозяевам турнира, швейцарскому "Давосу" — 4:5 (1:1, 2:3, 1:1), но стала лучшей в группе благодаря итоговой разнице шайб.
Шайбы забросили: 1:0 — Роб Клинкхаммер (4.54, в меньшинстве), 1:1 — Адам Холл (ассистенты — Дрю Шор, Туомо Рууту, 16.03, в большинстве), 1:2 — Ноа Шибергер (Энцо Корви, 21.28, в большинстве), 1:3 — Пертту Линдгрен (Туомо Рууту, Марк Визер, 22.17), 1:4 — Дрю Шор (Пер Ледин, 29.31, в большинстве), 2:4 — Данила Карабань (29.46), 3:4 — Александр Павлович (Аарон Палушай, 30.38), 3:5 — Энцо Корви (41.40), 4:5 — Александр Павлович (Роб Клинкхаммер, 47.35, в большинстве).
Итоговое положение команд в группе Каттини (у всех по 2 матча): "Динамо" — 3 очка (разница шайб 11-9), "Давос" — 3 (8-8), Канада — 3 (8-10). В первой встрече минский клуб победил сборную Канады (7:4), составленную из игроков, выступающих в Европе.
В полуфинале 30 декабря динамовцы сыграют с победителем четвертьфинала "Маунтфилд" (Градец Кралове, Чехия) — Канада.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 29 декабря. Хоккеисты минского "Динамо" напрямую вышли в полуфинал Кубка Шпенглера, заняв первое место в своей предварительной группе Каттини. В ночь...
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