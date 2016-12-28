Центровой сборной Беларуси Артем Параховский поделился мнением о причинах невыхода сборной Беларуси на Евробаскет.

- На Евробаскет сборная Беларуси команда так и не пробилась. Объяснишь, почему?

— Оказались не готовы к такому повороту событий, какой случился в финальной стадии квалификации. Скажу больше: когда ехали в Польшу, были расслаблены. Понимали, что соперник выше нас классом, добился победы в Минске с огромной разницей. Поэтому не думали о результате, о каких-то перспективах. Понимали, что у команды остается две игры — и просто хотели провести их достойно. Сужу не только по себе, но и по настроению ребят: в раздевалке царила атмосфера легкости.

Когда началась игра, осознали, что действуем ничуть не хуже поляков. Почувствовали: можем зацепить победу. А в третьей четверти сделали столь внушительный рывок, что поверили: мы способны еще и нужную разницу для победы в закрутке оформить. Так что бились за каждый мяч, чтобы достичь цели.

После матча команду накрыла эйфория. Вау, думали, как классно: выиграли 20 очков у поляков — больше, чем проиграли дома. Поэтому отправились в Португалию, на заключительный матч, ощущая себя королями. Всего делов-то: обыграем хозяев, у нас все будет круто — и через несколько часов уже возьмемся оценивать свои шансы на выход на Евробаскет по результатам в соседних группах. Баскетбол за такое отношение однозначно наказывает. Нельзя так себя вести — надо настраиваться на любого соперника, даже если он по умолчанию слабее. Может, мне следовало, как лидеру команды, эту роль взвалить на себя и объяснить ребятам, что ни к чему хорошему подобное отношение не приведет. Где-то, чего греха таить, сам поддался эмоциям и не смог правильно настроить партнеров. В общем, Португалия нас наказала, при этом ничего сверхъестественного не продемонстрировала. Тем обиднее осознавать, что все сборные по соседству сыграли ровно так, как было необходимо белорусам для попадания на Евробаскет.

Увы, мы, видимо, не заслужили награды, собственными руками «отдав» матч. Хозяева же, напротив, перед своими болельщиками бились на совесть, чтобы не закончить отбор с шестью поражениями. В итоге южане преподали нам отличный урок. Посмотри, они боролись, старались, тянулись за мячом, как будто это последний матч в их жизни. А мы допускали потери, сбивались на индивидуальные действия... Когда же соперник повел 10-12 очков, началась паника, сдали — и игра завершилась обидным поражением. До сих пор вспоминать о том выезде болезненно, – сказал Параховский.