МИНСК, 29 дек – Sputnik. Сербская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Ана Иванович заявила об уходе из большого спорта на своей странице в Facebook.



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Иванович является победительницей турнира Большого шлема в одиночном разряде (2008) и обладательницей многих других наград. Ряд спортивных обозревателей называют 29-летнюю спортсменку самой красивой теннисисткой планеты, кроме того, известна она благодаря своему мужу – немецкому футболисту, члену сборной Германии и игроку клуба "Манчестер Юнайтед" Бастиану Швайнштайгеру.

"Я мечтала стать теннисисткой с пяти лет, и мне это удалось. Я была первой ракеткой мира, выигрывала "Ролан Гаррос", выиграла 15 турниров WTA, сыграла столько запоминающихся матчей. Довольно неплохо для девчонки из Сербии", – сказала Иванович в видеообращении.

My dear fans & supporters. Pls tune in to my Facebook page tomorrow at 6pm UK time, where I'll be sharing something important with you live. pic.twitter.com/qRwf16kw4a — Ana Ivanovic (@AnaIvanovic) 27 декабря 2016 г.

В последнее время, по признанию Иванович, ее мучают последствия полученных травм, и сейчас ей "пора двигаться дальше".

"Я стану послом спорта и здорового образа жизни, также хотела бы попробовать себя в бизнесе, в области красоты и моды. Также у меня будет больше времени для своей работы в UNICEF", – поделилась с фанатами Иванович.

Уже попрощалась с Иванович и белорусская ракетка Виктория Азаренко – в своих социальных сетях она пожелала сербке всего хорошего и отметила, что у них было много "забавных матчей".