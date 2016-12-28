Экс-нападающий БАТЭ Дмитрий Мозолевский рассказал о расставании с клубом.

— Ты покинул БАТЭ в начале сентября. Чья инициатива?

— Обоюдная. Все к этому шло. В принципе я был готов к такому повороту уже после майских событий, когда нас пятерых отправили в дубль. Сдерживала только Лига чемпионов. Очень хотелось там поиграть и помочь клубу, ведь он мне помог — как и тренерский штаб, который настоял, что меня надо вылечить и дать шанс.

Я был в долгу и жаждал ответить взаимностью. Но не получилось. И с учетом того, как складывались обстоятельства, другого выхода не видел — кроме как расстаться, не дожидаясь конца года.

— Кого в мае перевели в дубль вместе с тобой?

— Сигневича, Олехновича, Сашу Володько и Яблонского — за день до отъезда на кубковый финал с жодинским «Торпедо». И я — как, думаю, и все брестские ребята — тогда очень обиделся. Так ждал этого финала! Когда узнал, что он будет в Бресте, просто мечтал сыграть в главном матче за трофей.

В обед всех отправили в дубль, но уже вечером Володько и Яблонского вернули, потому что людей на заявку не хватало. А я, Коля и Эдгар какое-то время тренировались с резервистами. Причем, по-моему, я единственный из них, кто потом согласился на урезание зарплаты на тридцать процентов. С условием, что мне их вернут, если сыграю определенный процент матчей. Я хотел помочь и тем самым сказать клубу спасибо за помощь, но получал мало времени. Конечно, в этом есть и моя вина: тренер не будет ставить слабого, правильно? Но все, что мог, делал и тренировался добросовестно. А главное, у тренера вообще никогда не возникало ко мне претензий — ни по одному вопросу. Потому моя совесть чиста.

— Как расставался с клубом?

— Спокойно. Позвонил Капскому, мы встретились — и я сказал: раз у вас ко мне есть претензии и вы целый год мною недовольны, давайте что-то делать. В итоге решили, что я уйду, не дожидаясь финиша сезона. А зарплату мне выплатили всю, до конца года. Я посчитал, что так будет лучше — понимал, шанса проявить себя и что-то доказать у меня нет. Поэтому смысла сидеть на скамейке не было. Помимо этого, очень напрягал негатив, возникший в БАТЭ из-за невыхода в еврокубки. Да и вообще по ходу сезона внутри клуба его было очень много. Не хочу всю эту кухню выносить на публику. Но то, что было в БАТЭ раньше и что есть сейчас — две большие разницы. И потому тот же невыход в группу закономерен. Если бы мы куда-то попали, посчитал бы это просто чудом — вот и все.

— Поздравишь Капского с Новым годом?

— Конечно! Вот прямо сейчас, через вашу газету. Зла ни на кого не держу — это были классные пять лет! Спасибо клубу, что там терпели меня — и помогали. Я запомню только хорошее, а все плохое скоро забуду, – сказал Мозолевский.