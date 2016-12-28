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Обновленное мобильное приложение АПЛ на русском языке для iOS и Android

29.12.2016 11:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Смотрите АПЛ? Следить за любимой командой, игроками и турниром в целом удобнее всего с помощью самого популярного приложения об английском футболе АПЛ+ от Tribuna.com.

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Обновленное мобильное приложение АПЛ на русском языке для iOS и Android

В вашем распоряжении широкие возможности:

– Новости о всех 20 клубах;

– Добавить ваш любимый клуб в категорию «Избранное»;

– Текстовые онлайн-трансляции матчей, календарь и турнирная таблица;

– Полная информация о состоявшихся и возможных трансферах;

– Уведомления о голах и результатах команд, а также самых важных новостях;

– Подробная статистика всех матчей и игроков в режиме реального времени;

Обновленное мобильное приложение АПЛ на русском языке для iOS и Android

– Галереи с яркими фотографиями;

– Блоги и материалы болельщиков о АПЛ;

– Широкие возможности для общения с болельщиками вашей команды и других клубов

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Смотрите АПЛ? Следить за любимой командой, игроками и турниром в целом удобнее всего с помощью самого популярного приложения об английском футболе АПЛ+ от Tribuna.com.

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