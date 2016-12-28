Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча против «Давоса» (4:5) на Кубке Шпенглера.

– Я не совсем доволен тем, как мы играли в первые 40 минут матча. Я думаю, мы были немного медлительны на льду в некоторых элементах игры. У нас не получилось провести достаточно времени в зоне атаки в первом периоде. Очевидно, что наши спецбригады, которые здорово действовали в декабрьских матчах КХЛ, на этом турнире выглядят не совсем уверенно. Это один из пунктов, который надо усовершенствовать. У нас были хорошие моменты при розыгрыше двойного большинства, но вратарь соперника сделал несколько очень важных сэйвов и раз за разом оставлял свою команду в игре.

Мы должны заставлять соперников платить, когда они позволяют себе играть втроем против нашей пятерки. Это тоже момент, над которым мы будем работать в ближайшее время. В третьем периоде мы вышли на лед и показали свою настоящую мощь и характер. Конечно, мы пропустили быструю шайбу, но мы не опустили руки и смогли выровнять игру. У нас было множество моментов в концовке встречи, чтобы сравнять счет и даже замахнуться на победу, но иногда случается так, как сегодня. Нам надо улучшать свою игру на этом турнире, и у нас есть для этого время перед следующим матчем.

- Аарон Палушай сегодня дебютировал в составе «зубров». Что можете сказать об его первой игре?

– Он отыграл очень уверенно. Учитывая его длительное путешествие сюда и совсем немного времени на отдых. Он хорошо постарался на благо команды сегодня. То, что он играл с такой выкладкой после тяжелого перелета говорит о его стойкости и бойцовском характере, – сказал Вудкрофт.