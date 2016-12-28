﻿ Александр Сингаевский: «Имея около миллиона долларов, можно было бы участвовать в российской Суперлиге». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Александр Сингаевский: «Имея около миллиона долларов, можно было бы участвовать в российской Суперлиге»

29.12.2016 12:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Строителя» и сборной Беларуси Александр Сингаевский рассказал о бюджете, который необходим для участия в чемпионате России.

– 2,5 миллиона долларов для выступления в российской Суперлиге? Таких денег в нашем волейболе нет. Все намного скромнее.

- Сколько нужно мужской команде, чтобы принять участие в чемпионате России?

– Сейчас бюджет российских команд значительно уменьшился. Если бы мы имели около миллиона долларов с небольшим хвостиком, можно было бы участвовать в российской Суперлиге, – сказал Сингаевский в программе «Спорт-кадр».

 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Строителя» и сборной Беларуси Александр Сингаевский рассказал о бюджете, который необходим для участия в чемпионате России.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Дмитрий Мозолевский: «Решили с Капским, что я уйду в сентябре, а зарплату мне выплатили всю, до конца года»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика