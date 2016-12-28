Главный тренер «Строителя» и сборной Беларуси Александр Сингаевский рассказал о бюджете, который необходим для участия в чемпионате России.

– 2,5 миллиона долларов для выступления в российской Суперлиге? Таких денег в нашем волейболе нет. Все намного скромнее.

- Сколько нужно мужской команде, чтобы принять участие в чемпионате России?

– Сейчас бюджет российских команд значительно уменьшился. Если бы мы имели около миллиона долларов с небольшим хвостиком, можно было бы участвовать в российской Суперлиге, – сказал Сингаевский в программе «Спорт-кадр».