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Александр Сингаевский: «Имея около миллиона долларов, можно было бы участвовать в российской Суперлиге»
29.12.2016 12:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Строителя» и сборной Беларуси Александр Сингаевский рассказал о бюджете, который необходим для участия в чемпионате России.
– 2,5 миллиона долларов для выступления в российской Суперлиге? Таких денег в нашем волейболе нет. Все намного скромнее.
- Сколько нужно мужской команде, чтобы принять участие в чемпионате России?
– Сейчас бюджет российских команд значительно уменьшился. Если бы мы имели около миллиона долларов с небольшим хвостиком, можно было бы участвовать в российской Суперлиге, – сказал Сингаевский в программе «Спорт-кадр».
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Александр Сингаевский: «Имея около миллиона долларов, можно было бы участвовать в российской Суперлиге»
Главный тренер «Строителя» и сборной Беларуси Александр Сингаевский рассказал о бюджете, который необходим для участия в чемпионате России.
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