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QMJHL. 3 очка Буйницкого помогли «Квебеку» обыграть «Бленвиль-Буабриан»
29.12.2016 13:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
В очередном матче регулярного чемпионата QMJHL «Квебек» обыграл «Бленвиль-Буабриан» (5:4 ОТ).
В составе «Квебека» голом и двумя голевыми передачами отметился белорусский нападающий Дмитрий Буйницкий. Белорус закончил матч с показателем полезности «+3».
В 28 матчах нынешнего сезона Буйницкий набрал 18 (5+13 очков).
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В очередном матче регулярного чемпионата QMJHL «Квебек» обыграл «Бленвиль-Буабриан» (5:4 ОТ).
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