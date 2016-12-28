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Украинский тренер: видел Домрачеву, она давно готова к стартам

29.12.2016 13:08 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек – Sputnik. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, судя по результатам, показанным на стрельбище в норвежском Шушене, давно готова к международным стартам, заявил тренер женской сборной Украины по биатлону Александр Биланенко.

Украинский тренер: видел Домрачеву, она давно готова к стартам
© Sputnik / Владимир Нестерович
Юрий Альберс: ждем Домрачеву в Оберхофе

Спортсменка в Норвегии тренировалась после рождения дочери Ксении 1 октября текущего года. Работал с Домрачевой личный тренер ее мужа, норвежца Уле Эйнар Бьорндалена, Рогер Груббен.

"Я ее видел на тренировках в Шушене в Норвегии. То, что я видел на огневом рубеже, говорит о том, что в стрелковом плане она давно готова к стартам", – цитирует украинский ресурс "Подробности" слова Биланенко.

Тренер также отметил, что не смог оценить, как работает белорусская биатлонистка на лыжне, и ему трудно судить о ее нынешней форме. 

"Хотя, примеры говорят о том, что и после рождения ребенка можно демонстрировать высокие результаты", – заключил он.

Ранее главный тренер белорусской женской сборной Юрий Альберс Sputnik заявил, что Домрачева хочет начать выступления уже в немецком Оберхофе на первом в 2017 году этапе Кубка мира. При этом наставник также отметил, что на огневых рубежах спортсменка радует стрельбой. 

 
Теги: Минск
 
 
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Специалист из Украины уверен, что и после рождения ребенка спортсмены могут демонстрировать на соревнованиях высокие результаты.

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