|
Выступление на Кубке Рижской думы гандбольная сборная Беларуси завершила поражением от команды России
29.12.2016 13:18 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 29 декабря. Гандбольная сборная Беларуси завершила выступление на Кубке Рижской думы, который прошел в столице Латвии 27—29 декабря, поражением от команды России.
Турнир четырех гандбольных сборных (Беларуси, Египта, Латвии, России) проводился уже в девятнадцатый раз. На этот раз главный приз достался команде России, которая выиграла все три поединка.
29 декабря Россия со счетом 28:21 (12:9) обыграла сборную Беларуси. У проигравших мячи забросили: Рутенко — 4, Астрашапкин, Пуховский, Шилович, Гайдученко — по 3, Шумак — 2, Шинкель, Подшивалов, Королек — по 1.
В первый игровой день 27 декабря Беларусь со счетом 20:23 (9:13) уступила команде Латвии, а 28 декабря обыграла команду Египта — 28:27
На данный момент турнирное положение команд следующее: 1. Россия — 6 очков (3 игры). 2. Латвия — 2 (2). 3. Беларусь — 2 (3). 4. Египет — 0 (2). Итоговое место сборной Беларуси зависит от результата матча Латвия — Египет, который состоится позже. Команда Юрия Шевцова может занять любое место со второго по четвертое.
Турнир в Риге для сборной Беларуси был этапом подготовки к финальной части чемпионата мира, который с 11 по 29 января будет принимать Франция. На предварительном этапа команда Юрия Шевцова сыграет со сборными Хорватии, Германии, Венгрии, Саудовской Аравии и Чили.
Алесь Левчук, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выступление на Кубке Рижской думы гандбольная сборная Беларуси завершила поражением от команды России
Минск, 29 декабря. Гандбольная сборная Беларуси завершила выступление на Кубке Рижской думы, который прошел в столице Латвии 27—29 декабря, поражением от команды...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии