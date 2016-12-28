﻿ Выступление на Кубке Рижской думы гандбольная сборная Беларуси завершила поражением от команды России. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Выступление на Кубке Рижской думы гандбольная сборная Беларуси завершила поражением от команды России

29.12.2016 13:18 — Новости Спорта | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 29 декабря. Гандбольная сборная Беларуси завершила выступление на Кубке Рижской думы, который прошел в столице Латвии 27—29 декабря, поражением от команды России.

Турнир четырех гандбольных сборных (Беларуси, Египта, Латвии, России) проводился уже в девятнадцатый раз. На этот раз главный приз достался команде России, которая выиграла все три поединка.

29 декабря Россия со счетом 28:21 (12:9) обыграла сборную Беларуси. У проигравших мячи забросили: Рутенко — 4, Астрашапкин, Пуховский, Шилович, Гайдученко — по 3, Шумак — 2, Шинкель, Подшивалов, Королек — по 1.

В первый игровой день 27 декабря Беларусь со счетом 20:23 (9:13) уступила команде Латвии, а 28 декабря обыграла команду Египта — 28:27

На данный момент турнирное положение команд следующее: 1. Россия — 6 очков (3 игры). 2. Латвия — 2 (2). 3. Беларусь — 2 (3). 4. Египет — 0 (2). Итоговое место сборной Беларуси зависит от результата матча Латвия — Египет, который состоится позже. Команда Юрия Шевцова может занять любое место со второго по четвертое.

Турнир в Риге для сборной Беларуси был этапом подготовки к финальной части чемпионата мира, который с 11 по 29 января будет принимать Франция. На предварительном этапа команда Юрия Шевцова сыграет со сборными Хорватии, Германии, Венгрии, Саудовской Аравии и Чили.

Алесь Левчук, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 29 декабря. Гандбольная сборная Беларуси завершила выступление на Кубке Рижской думы, который прошел в столице Латвии 27—29 декабря, поражением от команды...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Украинский тренер: видел Домрачеву, она давно готова к стартам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика