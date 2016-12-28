Исполняющий обязанности заместителя генерального директора минского «Динамо» Павел Бурба рассказал о расставании с Бэйленом, Крайчеком и Лингле.

— Среди причин расставания с Бэйленом, Крайчеком и Лингле называлась необходимость сбалансировать платежную ведомость клуба. «Динамо» испытывает финансовые трудности? Насколько они серьезны?

— Похоже, Вы, как и большинство поклонников вышеупомянутых игроков, не совсем внимательно читали мое заявление по поводу расторжения их контрактов. Я тогда сказал, что мы хотим сбалансировать платежную ведомость текущего и, подчеркиваю, следующего сезонов. По поводу текущего сезона — тренерский штаб нуждался в новых, определенных им игроках, и для того, чтобы высвободить средства на зарплаты этих игроков, пришлось расстаться с другими игроками, как бы неприятно это не было. При этом, при выборе игроков, с которыми мы были вынуждены расстаться, учитывалось множество факторов, в том числе и их заработная плата в следующем сезоне. Мы знаем, что наша зарплатная ведомость сократится в следующем сезоне и готовимся к этому соответствующим образом.

На сегодняшний день клуб не испытывает существенных финансовых затруднений, хотя и не имеет лишних денег. Как будет дальше — посмотрим, мы не живем в экономическом вакууме.

— В клубе остались игроки, имеющие более солидные контракты, чем Бэйлен, Лингле и Крайчек. Почему выбор пал именно на эту тройку?

— Я не думаю, что вопрос поставлен корректно. Мы не анонсируем размеры зарплат в клубе, и не можем подтвердить информацию о контрактах, заявленную в вопросе.

При принятии решений по каждому из игроков, мы рассматривали совокупность факторов: общий размер платежной ведомости клуба, доходы клуба в текущем и следующем сезонах, размер контрактов обсуждаемых игроков в текущем и следующем сезонах, удовлетворенность тренерского штаба действиями этих игроков в текущем сезоне, результативность действий этих игроков в текущем сезоне, пожелания тренерского штаба по приобретению новых игроков для усиления игры команды, наличие и стоимость таких игроков на рынке.

— Вудкрофт на пресс-конференциях неоднократно уклонялся от вопросов, связанных с расторжением контрактов с этими игроками, говоря, что это решение руководства. И все-таки: от кого изначально исходила инициатива и какова была роль Крэйга?

— Думаю, в случаях с ответами Крэйга на вопросы по расставанию с игроками имели место «трудности перевода», когда дословный перевод не передает смысла ответа. Постараюсь прояснить ситуацию, используя русский язык в качестве одного из родных. Я ежедневно общаюсь с Крэйгом и всем тренерским штабом, обсуждая все аспекты деятельности команды. В ходе этого общения и были выработаны предложения о расставании с вышеуказанными игроками. Можно сказать, что эти предложения — наша общая инициатива. Окончательное решение по каждому игроку принималось мной и утверждалось руководством клуба исключительно по согласованию с Крэйгом и тренерским штабом. При принятии каждого решения принимались во внимание факторы, указанные выше.

— Игрокам были выплачены денежные компенсации?

— Вся процедура была проведена в строгом соответствии с регламентом КХЛ и условиями контрактов игроков. Но даже с учетом этого мы вышли на запланированную экономию, – сказал Бурба.

Павел Бурба: «Расставание с Бэйленом, Лингле и Крайчеком во многом связано с необходимостью сбалансировать платежную ведомость «Динамо»