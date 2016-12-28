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Кубок Рижской думы. Беларусь проиграла России
29.12.2016 13:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче заключительного тура «Кубка Рижской думы» сборная Беларуси проиграла команде России.
Кубок Рижской думы
3-й тур
Беларусь — Россия 21:28 (9:12)
Беларусь: Солдатенко, Мацкевич; Шинкель (1), Астрашапкин (3), Пуховский (3), Рутенко (4), Шилович (3), Шумак (2), Юринок, Гайдученко (3), Карвацкий, Подшивалов (1), Королек (1), Титов, Бохан, Вайлупов.
Россия: Богданов, Павленко, Киреев; Киселев (4), Ковалев (6), Шкуринский (9), Атьман (2), Чипурин (2), Дибиров (2) Сорока (1), Валиуллин (2), Асланян, Житников.
Положение команд: Россия — 6 очков (3 матча), Латвия — 2 (2), Беларусь — 2 (3), Египет — 0 (2).
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В матче заключительного тура «Кубка Рижской думы» сборная Беларуси проиграла команде России.
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