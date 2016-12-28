Нападающий Дмитрий Мозолевский признался, что рассмотрел бы предложение от брестского «Динамо».

— Следишь за процессами в динамовском клубе?

— Как и все, по большей части новости узнаю из прессы. Ну, и с кумом Андреем Цеваном иногда общаюсь на эту тему. Конечно, перемены существенные — любопытно, что получится.

— Теперь о паре нападающих Василюк — Мозолевский брестским болельщикам остается только мечтать. Нынче в атаке «Динамо» бал правят легионеры — Фамейе, Куйате... Объективный процесс?

— Для этого есть руководство клуба и тренеры — им все и решать. А со мной из Бреста никто не разговаривал.

— Но сам хотел бы вернуться в «Динамо»?

— Как минимум с интересом рассмотрел бы подобное предложение. Кстати, у нас почему-то часто думают, что после Борисова у футболистов завышенные требования. Так вот эти люди сильно ошибаются, – сказал Мозолевский.