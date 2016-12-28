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Дмитрий Мозолевский: «Переход в брестское «Динамо»? С интересом рассмотрел бы подобное предложение»
29.12.2016 13:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий Дмитрий Мозолевский признался, что рассмотрел бы предложение от брестского «Динамо».
— Следишь за процессами в динамовском клубе?
— Как и все, по большей части новости узнаю из прессы. Ну, и с кумом Андреем Цеваном иногда общаюсь на эту тему. Конечно, перемены существенные — любопытно, что получится.
— Теперь о паре нападающих Василюк — Мозолевский брестским болельщикам остается только мечтать. Нынче в атаке «Динамо» бал правят легионеры — Фамейе, Куйате... Объективный процесс?
— Для этого есть руководство клуба и тренеры — им все и решать. А со мной из Бреста никто не разговаривал.
— Но сам хотел бы вернуться в «Динамо»?
— Как минимум с интересом рассмотрел бы подобное предложение. Кстати, у нас почему-то часто думают, что после Борисова у футболистов завышенные требования. Так вот эти люди сильно ошибаются, – сказал Мозолевский.
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Нападающий Дмитрий Мозолевский признался, что рассмотрел бы предложение от брестского «Динамо».
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