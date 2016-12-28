«Крумкачы» определились с основным кандидатом на пост главного тренера. Таковым является российский специалист Сергей Подпалый, который некогда работал в Беларуси с «Гомелем» и «Торпедо»-СКА.

Тренер подтвердил, что рассматривает предложение из Минска.

— Действительно, меня заинтересовало предложение от клуба «Крумкачы». Планирую определиться в начале января. Хочу собрать больше информации, понять возможности для развития. В Беларуси пока не был, с руководителем клуба Денисом Шунто мы встречались в Москве. Разговор получился интересным, видно, что человек болеет за дело и понимает, о чем говорит, – сказал Подпалый.

Ранее сообщалось , что в список кандидатов на пост главного тренера «Крумкачоў» входят Максимов, Рябоконь и Демьяненко.