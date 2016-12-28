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«Прессбол»: Подпалый – основной кандидат на пост главного тренера «Крумкачоў»
29.12.2016 15:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Крумкачы» определились с основным кандидатом на пост главного тренера. Таковым является российский специалист Сергей Подпалый, который некогда работал в Беларуси с «Гомелем» и «Торпедо»-СКА.
Тренер подтвердил, что рассматривает предложение из Минска.
— Действительно, меня заинтересовало предложение от клуба «Крумкачы». Планирую определиться в начале января. Хочу собрать больше информации, понять возможности для развития. В Беларуси пока не был, с руководителем клуба Денисом Шунто мы встречались в Москве. Разговор получился интересным, видно, что человек болеет за дело и понимает, о чем говорит, – сказал Подпалый.
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«Крумкачы» определились с основным кандидатом на пост главного тренера.
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