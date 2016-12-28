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«Лестер» стал командой года по версии Международной ассоциации спортивной прессы

29.12.2016 15:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) признала «Лестер» лучшей командой этого года.

«Лестер» набрал 20,71% голосов и опередил сборную Португалии (15,39%) и «Реал» (11,2%).

Спортивным событием года признан Евро-2016 (28,13%), который обогнал Олимпиаду-2016 (25,6%) и чемпионат Европы по легкой атлетике (12,39%).

В голосовании AIPS приняли участие журналисты из 110 стран мира.

 
 
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Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) признала «Лестер» лучшей командой этого года.

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