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МЧМ-2017. Россия сыграет с США, Швеция против Финляндии и другие матчи

29.12.2016 15:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На молодежном чемпионате мира сборная России сыграет с США, Чехия встретится с Данией, Швеция будет противостоять Финляндии, а Канада проверит на прочность Латвию.

Дания U-20 – Чехия U-20
Дата проведения
29 декабря, 21.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео

 

Россия U-20 – США U-20
Дата проведения
29 декабря, 23.30, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Видео

 

Финляндия U-20 – Швеция U-20
Дата проведения
30 декабря, 01.30, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео

 

Латвия U-20 – Канада U-20
Дата проведения
30 декабря, 04.00, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Видео

 

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На молодежном чемпионате мира сборная России сыграет с США, Чехия встретится с Данией, Швеция будет противостоять Финляндии, а Канада проверит на прочность Латвию.

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