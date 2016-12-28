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МЧМ-2017. Россия сыграет с США, Швеция против Финляндии и другие матчи
29.12.2016 15:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
На молодежном чемпионате мира сборная России сыграет с США, Чехия встретится с Данией, Швеция будет противостоять Финляндии, а Канада проверит на прочность Латвию.
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На молодежном чемпионате мира сборная России сыграет с США, Чехия встретится с Данией, Швеция будет противостоять Финляндии, а Канада проверит на прочность Латвию.
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