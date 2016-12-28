Заместитель гендиректора минского «Динамо» Павел Бурба рассказал о компенсациях за Андрея Стася и Аарона Палушая, которые выплатил столичный клуб.

– Аарон дебютировал «с корабля на бал». Он был подписан за три минуты до закрытия трансферного окна в воскресенье, в рождественские праздники, когда многие уезжают к родным и близким или на курорты. Преодолел огромное расстояние из Канкуна в Давос, транзитом через Кливленд, в максимально короткие сроки и дебютировал в составе команды менее чем через 12 часов после прибытия в ее расположение. Ему было несомненно тяжело, но сам факт того, что он не побоялся сыграть в столь важном мачте в сложившихся для него условиях, говорит о многом.

– Клубу пришлось заплатить компенсацию «Автомобилисту» за права на Палушая. О какой сумме идет речь?

– Что касается сумм, за которые приобретены права на Стася и Палушая, – они невелики. Конкретизировать не стану, это коммерческая тайна. Могу лишь сказать, что это небольшие по меркам КХЛ суммы, – сказал Бурба.