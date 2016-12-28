МИНСК, 29 дек — Sputnik. Команда президента Беларуси Александра Лукашенко проведет первый матч в рамках XIII Рождественского международного турнира среди любителей хоккея против команда Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили Sputnik в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Соревнования пройдут с 4 по 7 января на "Чижовка-Арене". В Беларусь прибудут спортсмены семь команд из России, Швейцарии, ОАЭ, Финляндии, Германии, Словакии, впервые в турнире примет участие сборная Балкан.

Команды будут поделены на две группы:

Группа А (большая арена)

Беларусь

Сборная Балкан

Швейцария

ОАЭ

Группа В (малая арена)

Россия

Финляндия

Германия

Словакия

Первыми на лед выйдут сборный Финляндии и Германии (начало в 12:00 4 января). Официальная церемония открытия турнира состоится в 17:30, затем состоится поединок Беларуси и ОАЭ (начало в 19:00).

Финал соревнования пройдет 7 января.

В прошлом году победу в турнире праздновали хозяева, обыграв в решающей схватке финнов (2:1).

Белорусы девять раз становились победителями Рождественского турнира — команда президента побеждала в 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 и 2014 годах.