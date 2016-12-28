﻿﻿ Хоккей: Беларусь сыграет с командой ОАЭ в Рождественском турнире. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Хоккей: Беларусь сыграет с командой ОАЭ в Рождественском турнире

29.12.2016 18:21 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Команда президента Беларуси Александра Лукашенко проведет первый матч в рамках XIII Рождественского международного турнира среди любителей хоккея  против команда Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили Sputnik в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Соревнования пройдут с 4 по 7 января на "Чижовка-Арене". В Беларусь прибудут спортсмены семь команд из России, Швейцарии, ОАЭ, Финляндии, Германии, Словакии, впервые в турнире примет участие сборная Балкан.

Команды будут поделены на две группы:

Группа А (большая арена)

  • Беларусь
  • Сборная Балкан
  • Швейцария
  • ОАЭ

Группа В (малая арена)

  • Россия
  • Финляндия
  • Германия
  • Словакия

Первыми на лед выйдут сборный Финляндии и Германии (начало в 12:00 4 января). Официальная церемония открытия турнира состоится в 17:30, затем состоится поединок Беларуси и ОАЭ (начало в 19:00).

Финал соревнования пройдет 7 января.

В прошлом году победу в турнире праздновали хозяева, обыграв в решающей схватке финнов (2:1).

Белорусы девять раз становились победителями Рождественского турнира — команда президента побеждала в 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 и 2014 годах. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Команда президента Беларуси Александра Лукашенко проведет первый матч в рамках XIII Рождественского международного турнира среди любителей...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Павел Бурба: «Компенсация за Стася и Палушая? Это небольшие суммы по меркам КХЛ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика