|
Хоккей: Беларусь сыграет с командой ОАЭ в Рождественском турнире
29.12.2016 18:21 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Команда президента Беларуси Александра Лукашенко проведет первый матч в рамках XIII Рождественского международного турнира среди любителей хоккея против команда Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили Sputnik в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.
Соревнования пройдут с 4 по 7 января на "Чижовка-Арене". В Беларусь прибудут спортсмены семь команд из России, Швейцарии, ОАЭ, Финляндии, Германии, Словакии, впервые в турнире примет участие сборная Балкан.
Команды будут поделены на две группы:
Группа А (большая арена)
Группа В (малая арена)
Первыми на лед выйдут сборный Финляндии и Германии (начало в 12:00 4 января). Официальная церемония открытия турнира состоится в 17:30, затем состоится поединок Беларуси и ОАЭ (начало в 19:00).
Финал соревнования пройдет 7 января.
В прошлом году победу в турнире праздновали хозяева, обыграв в решающей схватке финнов (2:1).
Белорусы девять раз становились победителями Рождественского турнира — команда президента побеждала в 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 и 2014 годах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Команда президента Беларуси Александра Лукашенко проведет первый матч в рамках XIII Рождественского международного турнира среди любителей...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии