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Зарплата Скрипченко в «Крыльях Советов» составляет 28,5 тысяч евро в месяц
29.12.2016 19:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Министр спорта Самарской области и председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин рассказал, сколько получают игроки самарской команды и главный тренер клуба Вадим Скрипченко.
«Максимальная зарплата игрока в «Крыльях Советов» у Молло – 65 тысяч евро в месяц, у нас один такой самый дорогой игрок. Самый низкооплачиваемый игрок – это 100 тысяч рублей.
Если говорить про тренеров, то Скрипченко на сегодняшний день получает 1,8 миллиона рублей (28,5 тысяч евро)», – сообщил Шляхтин.
Ранее сообщалось, что «Крылья» готовы продать Молло за 3 миллиона евро.
Контракт со Скрипченко рассчитан до окончания сезона-2016/17.
«Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, имея в активе 15 очков после 17 туров.
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Министр спорта Самарской области и председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин рассказал, сколько получают игроки самарской команды и...
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