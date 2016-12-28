Министр спорта Самарской области и председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин рассказал, сколько получают игроки самарской команды и главный тренер клуба Вадим Скрипченко.

«Максимальная зарплата игрока в «Крыльях Советов» у Молло – 65 тысяч евро в месяц, у нас один такой самый дорогой игрок. Самый низкооплачиваемый игрок – это 100 тысяч рублей.

Если говорить про тренеров, то Скрипченко на сегодняшний день получает 1,8 миллиона рублей (28,5 тысяч евро)», – сообщил Шляхтин.

Ранее сообщалось, что «Крылья» готовы продать Молло за 3 миллиона евро.

Контракт со Скрипченко рассчитан до окончания сезона-2016/17.

«Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, имея в активе 15 очков после 17 туров.