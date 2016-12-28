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БАТЭ отдал Сигневича в аренду «Платаниасу»

29.12.2016 19:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Между БАТЭ и греческим «Платаниасом» подписан трансферный контракт, в соответствии с которым нападающий «желто-синих» Николай Сигневич в течение ближайшего полугодия на правах аренды будет защищать цвета греческого.

Сигневич отыграл в БАТЭ три сезона (2014-16) и провел за борисовчан 93 официальных матча, забил 22 гола и отдал 14 результативных передач (чемпионат страны – 62/17+10, Кубок – 7/5+1, Суперкубок – 1/0+0, Лига чемпионов – 21/0+2, Лига Европы – 2/0+1).

Отметим, что «Платаниас» в национальном чемпионате-2016/17 пока идет на 10-й позиции. Ближайший матч эта команда проведет дома 5 января против занимающего 3-е место «Панатинаикоса».

 
 
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Между БАТЭ и греческим «Платаниасом» подписан трансферный контракт, в соответствии с которым нападающий «желто-синих» Николай Сигневич в течение ближайшего...

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