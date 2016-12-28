Президент БАТЭ Анатолий Капский прокомментировал уход форварда Николая Сигневича в аренду в греческий ««Платаниас», передает корреспондент Tribuna.com.

«Вся информация об аренде Николая Сигневича есть на официальном сайте. В команде остался всего один номинальный нападающий? У нас будет подписан еще как минимум один форвард. Плюс в БАТЭ есть молодые перспективные ребята.

Отдали Сигневича в аренду, потому что его очень хотели видеть в «Платаниасе». Между нашими клубами существует договоренность, что у Николая будет постоянная игровая практика. Просто Сигневичу временно нужно что-то поменять. Мне бы хотелось, чтобы он вернулся в БАТЭ, а там посмотрим, что получится», – сказал Капский.