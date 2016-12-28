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Кубок Шпенглера. В полуфинале минское «Динамо» снова сыграет с Канадой

29.12.2016 20:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На Кубке Шпенглера в Давосе сегодня пройдут четвертьфинальные матчи. «Градец Кралове» уступил сборной Канады, которая в полуфинале встретится с минским «Динамо». 

«Давос» вечером сыграет с «Автомобилистом», победитель этой пары выйдет на «Лугано». 

Кубок Шпенглера

1/4 финала

Градец Кралове Чехия – сборная Канады –1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Давос Швейцария – Автомобилист Россия – 22.15

Матч «Динамо» – Канада пройдет 30 декабря и начнется в 17.05.

 

 

 
 
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На Кубке Шпенглера в Давосе сегодня пройдут четвертьфинальные матчи.

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