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Кубок Шпенглера. В полуфинале минское «Динамо» снова сыграет с Канадой
29.12.2016 20:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
На Кубке Шпенглера в Давосе сегодня пройдут четвертьфинальные матчи. «Градец Кралове» уступил сборной Канады, которая в полуфинале встретится с минским «Динамо».
«Давос» вечером сыграет с «Автомобилистом», победитель этой пары выйдет на «Лугано».
Кубок Шпенглера
1/4 финала
Градец Кралове Чехия – сборная Канады –1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Давос Швейцария – Автомобилист Россия – 22.15
Матч «Динамо» – Канада пройдет 30 декабря и начнется в 17.05.
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На Кубке Шпенглера в Давосе сегодня пройдут четвертьфинальные матчи.
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