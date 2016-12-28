﻿ Анатолий Капский: «Савицкого в БАТЭ не будет. Интересовались им, но то, что произошло во время сбора национальной команды…». 21.by
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Анатолий Капский: «Савицкого в БАТЭ не будет. Интересовались им, но то, что произошло во время сбора национальной команды…»

29.12.2016 21:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский заявил, что полузащитник «Немана» Павел Савицкий не перейдет в стан борисовчан.

«Савицкого в нашей команде не будет. Тогда я сам себе наступлю на горло. Если я здесь собираюсь наводить порядок, то новый бардак приводить я не собираюсь.

Это сказал Игорь Николаевич Ковалевич, что мы интересуемся Савицким. Мы им интересовались и писали запрос в Гродно по этому поводу. Но то, что произошло во время последнего сбора национальной команды и как повели себя молодые футболисты… Я думал, что это все уже в прошлом. Но, наверное, люди не понимают, что национальная сборная – это святое. И когда туда приезжаешь, то нужно приезжать играть в футбол», – сказал Капский в эфире «Беларусь 5».

Павел Савицкий: «Мое будущее? Есть одно конкретное предложение. Но не хочу озвучивать, после Нового года будет известно»

 
Теги: Гродно
 
 
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Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский в программе канала заявил, что борисовчане проявляли интерес к атакующему полузащитнику «Немана» Павлу Савицкому,...

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