Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский заявил, что полузащитник «Немана» Павел Савицкий не перейдет в стан борисовчан.

«Савицкого в нашей команде не будет. Тогда я сам себе наступлю на горло. Если я здесь собираюсь наводить порядок, то новый бардак приводить я не собираюсь.

Это сказал Игорь Николаевич Ковалевич, что мы интересуемся Савицким. Мы им интересовались и писали запрос в Гродно по этому поводу. Но то, что произошло во время последнего сбора национальной команды и как повели себя молодые футболисты… Я думал, что это все уже в прошлом. Но, наверное, люди не понимают, что национальная сборная – это святое. И когда туда приезжаешь, то нужно приезжать играть в футбол», – сказал Капский в эфире «Беларусь 5».

Павел Савицкий: «Мое будущее? Есть одно конкретное предложение. Но не хочу озвучивать, после Нового года будет известно»