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Анатолий Капский: «Савицкого в БАТЭ не будет. Интересовались им, но то, что произошло во время сбора национальной команды…»
29.12.2016 21:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский заявил, что полузащитник «Немана» Павел Савицкий не перейдет в стан борисовчан.
«Савицкого в нашей команде не будет. Тогда я сам себе наступлю на горло. Если я здесь собираюсь наводить порядок, то новый бардак приводить я не собираюсь.
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Анатолий Капский: «Савицкого в БАТЭ не будет. Интересовались им, но то, что произошло во время сбора национальной команды…»
Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский в программе канала заявил, что борисовчане проявляли интерес к атакующему полузащитнику «Немана» Павлу Савицкому,...
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