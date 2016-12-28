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Анатолий Капский: «Еще в мае сказал команде, что с таким отношением мы не попадем в групповой раунд»
29.12.2016 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский сообщил о том, что предвидел непопадание борисовчан в групповой раунд еврокубков.
«Я сказал команде еще в мае месяце о том, что в этом году с таким настроением и с таким отношением мы не попадем в групповой турнир. Я сказал об этом команде. Помню даже день. Это был день, когда мы проиграли «Нафтану». Но это были «цветочки», а «ягодки» уже пошли в еврокубках», – сказал Капский в эфире «Беларусь 5».
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Анатолий Капский: «Еще в мае сказал команде, что с таким отношением мы не попадем в групповой раунд»
Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский сообщил о том, что предвидел непопадание борисовчан в групповой раунд еврокубков.
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