Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский сообщил о том, что предвидел непопадание борисовчан в групповой раунд еврокубков.

«Я сказал команде еще в мае месяце о том, что в этом году с таким настроением и с таким отношением мы не попадем в групповой турнир. Я сказал об этом команде. Помню даже день. Это был день, когда мы проиграли «Нафтану». Но это были «цветочки», а «ягодки» уже пошли в еврокубках», – сказал Капский в эфире «Беларусь 5».