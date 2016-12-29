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Серена Уильямс обручена с основателем Reddit

29.12.2016 23:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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22-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс обручена с основателем социального новостного сайта Reddit Алексисом Оганяном.

33-летний Оганян – американский предприниматель, активист и инвестор, автор книг и радиопередач. Родился в Нью-Йорке, живет в Сан-Франциско, выпускник Университета Вирджинии. В 2011-12 годах входил в традиционный список самых перспективных мировых деятелей младше 30 от журнала Forbes; в 2015-м вошел в аналогичный список предпринимателей младше 40 по версии бизнес-издательства Crain. Состояние Оганяна оценивается примерно в 6 000 000 долларов. Информация об отношениях Оганяна и Уильямс впервые появилась осенью-2015.

Серена Уильямс обручена с основателем Reddit

Фото: twitter.com/contently

 
 
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22-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс обручена с основателем социального новостного сайта Reddit Алексисом Оганяном.

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