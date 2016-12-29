Форвард БАТЭ Николай Сигневич прокомментировал свой переход в греческий «Платаниас».

«Очень рад приезду в Грецию. Благодарен руководству БАТЭ и «Платаниаса» за предоставленную возможность поиграть за пределами Беларуси.

Приехал сюда, чтобы показать все, на что способен. Свои лучшие качества. И изо всех сил помочь своей новой команде», – сказал Сигневич официальному сайту клуба.

Напомним, БАТЭ отдал Сигневича в аренду на полгода.



