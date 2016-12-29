|
Николай Сигневич: «Приехал в Грецию, чтобы показать все, на что способен»
29.12.2016 23:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард БАТЭ Николай Сигневич прокомментировал свой переход в греческий «Платаниас».
«Очень рад приезду в Грецию. Благодарен руководству БАТЭ и «Платаниаса» за предоставленную возможность поиграть за пределами Беларуси.
Приехал сюда, чтобы показать все, на что способен. Свои лучшие качества. И изо всех сил помочь своей новой команде», – сказал Сигневич официальному сайту клуба.
Напомним, БАТЭ отдал Сигневича в аренду на полгода.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард БАТЭ Николай Сигневич прокомментировал свой переход в греческий «Платаниас».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии