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Карлос Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом современности
29.12.2016 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Аргентинский форвард Карлос Тевес заключил контракт с китайским "Шанхай Шэньхуа", в новом клубе нападающий будет получать почти 40 миллионов евро за сезон.
© Sputnik / Виктор Толочко
О заключении соглашения в четверг сообщил
"Деньги сумасшедшие, конечно, будет получать Тевес. Оправдаться такие затраты на приглашение этого игрока никогда не смогут в плане отбивания денег. В плане зрительского интереса это правильные траты. У китайцев задача привлечь болельщиков, чтобы сделать лигу сильной и популярной, поэтому они не жалеют денег. Лучше взять Тевеса, чем несколько каких-то непонятных игроков. Китайцам нужно развивать рынок", — сказал известный футбольный функционер и тренер Константин Сарсания. Его слова приводит
Ожидается, что аргентинец присоединится к новой команде в ближайшее время после прохождения медицинского осмотра на Окинаве. Также клуб желает заполучить хавбека ПСЖ и сборной Аргентины Анхеля Ди Марию.
До последнего момента Тевес выступал на родине за "Боку Хуниорс". Ранее аргентинец играл в Европе за "Вест Хэм Юнайтед", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и туринский "Ювентус". Тевес — трехкратный чемпион Англии и двукратный чемпион Италии, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладатель Кубка английской лиги, Кубка Англии, Кубка Италии.
Ранее в клубы, выступающие в чемпионате Китая, перешли такие известные и высокооплачиваемые игроки, как Халк, Оскар, Жервиньо, Рамирес, Эсекьель Лавесси и другие.
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Тевес должен присоединиться к новой команде из Китая в ближайшее время после прохождения медицинского осмотра на Окинаве.
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