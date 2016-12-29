МИНСК, 29 дек — Sputnik. Аргентинский форвард Карлос Тевес заключил контракт с китайским "Шанхай Шэньхуа", в новом клубе нападающий будет получать почти 40 миллионов евро за сезон.



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О заключении соглашения в четверг сообщил официальный сайт команды . Подробности контракта между тем не разглашаются, однако СМИ посчитали, что 32-летний футболист будет зарабатывать в шанхайском клубе около 37,5 миллионов евро за сезон (722 тысячи евро в неделю). По этому показателю Тевес обошел лучшего футболиста Европы 2016 года и обладателя "Золотого мяча" форварда Криштиану Роналду (365 тысяч евро в неделю).

"Деньги сумасшедшие, конечно, будет получать Тевес. Оправдаться такие затраты на приглашение этого игрока никогда не смогут в плане отбивания денег. В плане зрительского интереса это правильные траты. У китайцев задача привлечь болельщиков, чтобы сделать лигу сильной и популярной, поэтому они не жалеют денег. Лучше взять Тевеса, чем несколько каких-то непонятных игроков. Китайцам нужно развивать рынок", — сказал известный футбольный функционер и тренер Константин Сарсания. Его слова приводит "Р-Спорт" .

Ожидается, что аргентинец присоединится к новой команде в ближайшее время после прохождения медицинского осмотра на Окинаве. Также клуб желает заполучить хавбека ПСЖ и сборной Аргентины Анхеля Ди Марию.

До последнего момента Тевес выступал на родине за "Боку Хуниорс". Ранее аргентинец играл в Европе за "Вест Хэм Юнайтед", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и туринский "Ювентус". Тевес — трехкратный чемпион Англии и двукратный чемпион Италии, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладатель Кубка английской лиги, Кубка Англии, Кубка Италии.

Ранее в клубы, выступающие в чемпионате Китая, перешли такие известные и высокооплачиваемые игроки, как Халк, Оскар, Жервиньо, Рамирес, Эсекьель Лавесси и другие.