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Белоруска Александра Саснович выступит на турнире в Брисбене
29.12.2016 20:49 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Белорусская теннисистка Александра Саснович примет участие в теннисном турнире категории "Премьер" в Брисбене (Австралия).
© AFP/ KENA BETANCUR
Первый матч с участием 123-й ракетки мира состоится в рамках квалификации, ее соперницей станет американка Ирина Фалькони, занимающая 99-ю строчку в рейтинге WTA. Поединок состоится в пятницу, 30 декабря, ориентировочно в 05:00 по минскому времени.
В случае победы белоруска во втором раунде квалификации сразится с победительницей матча между австралийкой Джейми Форлис (423) и американкой Эйшей Мухаммад (192). Чтобы попасть в топ-32 ей предстоит преодолеть три квалификационных барьера.
Основные встречи на открытых хардовых кортах Брисбена начнутся в первый день 2017 года, а победитель определится 7 января. Эти состязания предваряют первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" — Australian Open. Призовой фонд турнира 890 тысяч долларов.
В прошлом году победительницей стала Виктория Азаренко, которая
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Первой соперницей белоруски в первом круге квалификации станет американка Ирина Фалькони, опережающая Саснович в рейтинге WTA на 24 позиции.
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