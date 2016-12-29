МИНСК, 29 дек — Sputnik. Белорусская теннисистка Александра Саснович примет участие в теннисном турнире категории "Премьер" в Брисбене (Австралия).



© AFP/ KENA BETANCUR Азаренко вернется в теннис в 2018 году

Первый матч с участием 123-й ракетки мира состоится в рамках квалификации, ее соперницей станет американка Ирина Фалькони, занимающая 99-ю строчку в рейтинге WTA. Поединок состоится в пятницу, 30 декабря, ориентировочно в 05:00 по минскому времени.

В случае победы белоруска во втором раунде квалификации сразится с победительницей матча между австралийкой Джейми Форлис (423) и американкой Эйшей Мухаммад (192). Чтобы попасть в топ-32 ей предстоит преодолеть три квалификационных барьера.

Основные встречи на открытых хардовых кортах Брисбена начнутся в первый день 2017 года, а победитель определится 7 января. Эти состязания предваряют первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" — Australian Open. Призовой фонд турнира 890 тысяч долларов.

В прошлом году победительницей стала Виктория Азаренко, которая в декабре родила сына . В этом году она участие в соревнованиях не примет, но обещала вернуться на корт в 2018-м.