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Хоккеисты "Динамо" рассказали, как встретят Новый год

29.12.2016 20:13 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. Нападающие хоккейного клуба "Динамо-Минск" Сергей Костицын, Артур Гаврус и Давид Ульстрем рассказали о своих планах в новогоднюю ночь, сообщили Sputnik в пресс-службе столичной дружины.

Хоккеисты "Динамо" рассказали, как встретят Новый год
© Фото: ХК "Динамо-Минск"
Минское "Динамо" проиграло "Давосу" на Кубке Шпенглера

В настоящее время "зубры" принимают участие в Кубке Шпенглера — команда Крэйга Вудкрофта в пятницу, 30 декабря, в полуфинальном матче сразится с победителем пары "Маунтфилд" — сборная Канады. Форварды Костицын, Гаврус и Ульстрем из-за травм не поехали в Швейцарию.

"У меня по тому, как провести этот день (31 декабря — Sputnik), вариантов особых нет: только дома, с семьей. У нас Артуром тренировка 1 января, так что будем настраиваться на работу", — сказал Костицын.

Спортсмен также поздравил болельщиков с наступающими праздниками и пожелал им всего самого лучшего.

"Да, у нас тренировки и 31 декабря, и 1 января, так что проведу праздник в семейном кругу. Для спортсменов Новый год — обычный день, учитывая то, что сезон в самом разгаре", — добавил Гаврус.

Нападающий присоединился к поздравлениями своего партнера по команде. "Болельщикам нашим хочу пожелать отпраздновать его на все 100% и в наступающем году также искренне и самоотверженно поддерживать нашу команду!" — заключил Гаврус.

"Обычно я отмечаю такие праздники с друзьями. А в Беларуси Новый год — семейный праздник? Что ж, моя семья и друзья сейчас далеко. Так что я просто приготовлю что-нибудь вкусное и проведу этот вечер дома. И, конечно, хочу пожелать всем динамовским болельщикам Merry Christmas and Happy New Year!" — сказал Ульстрем.

Все трое выразили желание присоединиться к команде как можно скорее. Хоккеисты заметили, что долгое нахождение вне игры — не самый приятный период. "Динамовцы" также похвалили своих сокомандников, выступающих в Кубке Шпенглера, подчеркнув, что те смотрятся очень хорошо.     

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
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Спортсмены поздравили болельщиков с наступающими праздниками, пожелав им отметить Новый год на все 100%.

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