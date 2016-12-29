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Форвард сборной Беларуси и БАТЭ Николай Сигневич будет выступать в чемпионате Греции
29.12.2016 22:15 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 29 декабря. 24-летний Николай Сигневич переходит в греческий футбольный клуб "Платаниас". Нападающий БАТЭ и сборной Беларуси отдан клубу, расположенному на острове Крит, в аренду на полгода.
В БАТЭ Сигневич выступал на протяжении трех последних сезонов и выиграл с ним три титула чемпиона Беларуси и Кубок страны. До этого воспитанник брестского футбола отыграл три сезона в составе местного "Динамо". Из БАТЭ Сигневича стали регулярно вызывать в национальную сборную Беларуси, за которую он провел девять матчей и забил один гол.
В чемпионате Греции "Платаниас" занимает десятое место. Сигневич — второй белорус в составе "Платаниаса". В 2012 году за этот клуб выступал голкипер Виталий Желудок.
В чемпионате Греции выступают еще два партнера Сигневича по БАТЭ и национальной сборной Беларуси — полузащитник Дмитрий Бага и вратарь Андрей Горбунов защищают цвета "Атромитоса".
Алесь Левчук, БелаПАН.
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Минск, 29 декабря. 24-летний Николай Сигневич переходит в греческий футбольный клуб "Платаниас". Нападающий БАТЭ и сборной Беларуси отдан клубу, расположенному...
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