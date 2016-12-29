﻿ Форвард сборной Беларуси и БАТЭ Николай Сигневич будет выступать в чемпионате Греции. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Форвард сборной Беларуси и БАТЭ Николай Сигневич будет выступать в чемпионате Греции

29.12.2016 22:15 — Новости Спорта | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 29 декабря. 24-летний Николай Сигневич переходит в греческий футбольный клуб "Платаниас". Нападающий БАТЭ и сборной Беларуси отдан клубу, расположенному на острове Крит, в аренду на полгода.

В БАТЭ Сигневич выступал на протяжении трех последних сезонов и выиграл с ним три титула чемпиона Беларуси и Кубок страны. До этого воспитанник брестского футбола отыграл три сезона в составе местного "Динамо". Из БАТЭ Сигневича стали регулярно вызывать в национальную сборную Беларуси, за которую он провел девять матчей и забил один гол.

В чемпионате Греции "Платаниас" занимает десятое место. Сигневич — второй белорус в составе "Платаниаса". В 2012 году за этот клуб выступал голкипер Виталий Желудок.

В чемпионате Греции выступают еще два партнера Сигневича по БАТЭ и национальной сборной Беларуси —  полузащитник Дмитрий Бага и вратарь Андрей Горбунов защищают цвета "Атромитоса".       
 
Алесь Левчук, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 29 декабря. 24-летний Николай Сигневич переходит в греческий футбольный клуб "Платаниас". Нападающий БАТЭ и сборной Беларуси отдан клубу, расположенному...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Анатолий Капский: «Еще в мае сказал команде, что с таким отношением мы не попадем в групповой раунд»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика