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Жорже Мендеш: «Китайский клуб предлагает «Реалу» 300 млн евро за Роналду, самому Криштиану – больше 100 млн евро в год»
30.12.2016 01:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Агент форварда
«Китайский клуб предложил
Но деньги – это еще не все, «Реал» – это его жизнь», – заявил Мендеш в эфире Sky Sport Italia.
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Жорже Мендеш: «Китайский клуб предлагает «Реалу» 300 млн евро за Роналду, самому Криштиану – больше 100 млн евро в год»
Агент форварда «Реала» Криштиану Роналду Жорже Мендеш рассказал, что мадридский клуб получил огромное предложение по своему клиенту из Китая.
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