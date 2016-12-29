﻿ НХЛ. «Чикаго» сильнее «Нэшвилла», «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» и другие результаты. 21.by
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НХЛ. «Чикаго» сильнее «Нэшвилла», «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» и другие результаты

30.12.2016 08:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В рамках регулярного чемпионата НХЛ прошли 12 матчей. 

НХЛ

Регулярный чемпионат

Баффало – Бостон 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)
Дата проведения
30 декабря, 03.00, «HSBC Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Фолиньо (Моулсон, Айкел)
2:0 – 18 Окпосо (Райнхарт, Моулсон)
2:1 – 23 Бержерон (Крюг, Маршанд)
2:2 – 36 Крейчи (Ватрано)
2:3 – 56 Спунер (Ватрано, Крейчи)
2:4 – 59 Спунер ()
Вашингтон – Нью-Джерси 1:2 (0:0, 0:1, 1:0)
Дата проведения
30 декабря, 03.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 21 Паренто ()
1:1 – 43 Уинник (Карлсон, Бигл)
Флорида – Монреаль 2:3 (1:0, 1:1, 0:1)
Дата проведения
30 декабря, 03.30, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 13 Демерс (Маршессо, Йокинен)
1:1 – 25 Пачиоретти (Болье, Радулов)
2:1 – 29 Трочек (Йэндл)
2:2 – 57 Галлахер (Дано)
2:3 – 60 Дано (Пачиоретти)
Тампа-Бэй – Торонто 2:3 (0:1, 2:1, 0:0)
Дата проведения
30 декабря, 03.30, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 14 Мэттьюс (Хайман)
0:2 – 29 Бозак (Зайцев, ван Римсдайк)
1:2 – 32 Бойл (Шустр, Друэн)
2:2 – 37 Палат (Кучеров)
2:3 – 63 Кадри (Мэттьюс, В. Нюландер)
Нэшвилл – Чикаго 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
Дата проведения
30 декабря, 04.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 13 Анисимов (Панарин, Кит)
1:1 – 13 Форсберг (Джохансен)
2:1 – 46 Фишер (Джохансен, Экхольм)
2:2 – 51 Тэйвс (Кэйн, Сибрук)
2:3 – 54 Кэйн ()
Оттава – Детройт 2:3 (1:1, 1:1, 0:0)
Дата проведения
30 декабря, 04.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Ванек (Нильсен, Смит)
1:1 – 19 Брассар (Хоффман)
2:1 – 25 Стоун (Брассар)
2:2 – 29 Татар (Дженсен, Зеттерберг)
2:3 – 61 Манта (Крунвалль)
Виннипег – Коламбус 3:5 (1:2, 0:1, 2:2)
Дата проведения
30 декабря, 04.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Мэттиас (Лаури, Труба)
1:1 – 7 Саад (Фолиньо)
1:2 – 16 Фолиньо (Ганье, Веренски)
1:3 – 28 Веннберг (Фолиньо)
1:4 – 40 Веннберг (Джонс, Веренски)
2:4 – 46 Литтл (Уилер, Стэффорд)
2:5 – 54 Седлак (Джонсон)
3:5 – 58 Перро (Бафлин, Уилер)
Миннесота – Айлендерс 6:4 (1:1, 3:1, 2:2)
Дата проведения
30 декабря, 04.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 12 Сканделла (Фолин, Гранлунд)
1:1 – 14 Чимера (Хики, Лэдд)
1:2 – 26 Ледди (Бэйли, Таварес)
2:2 – 34 Сперджен (Сутер, Койву)
3:2 – 34 Стюарт (Сутер, Поминвилл)
4:2 – 35 Шредер (Паризе, Брудин)
4:3 – 40 Нелсон (Хики, Принс)
4:4 – 41 Нелсон (Зайденберг, де Хаан)
5:4 – 50 Хаула (Койл, Нидеррайтер)
6:4 – 58 Гранлунд (Койву, Э.Стаал)
Даллас – Колорадо 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Дата проведения
30 декабря, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Шор (Ивс, Корпикоски)
2:0 – 11 Сегин (Спецца, Бенн)
2:1 – 15 Дюшен (Бэрри, Рантанен)
3:1 – 24 Олексяк (Бенн, Сегин)
3:2 – 47 Григоренко (Дюшен, Бэрри)
4:2 – 59 Сегин (Бенн, Спецца)
Калгари – Анахайм 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Дата проведения
30 декабря, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео
1:0 – 11 Баклунд (Фролик, Ткачак)
1:1 – 26 Верметт (Биекса, Перри)
1:2 – 45 Сильверберг (Хольцер, Кеслер)
1:3 – 48 Ракелль (Кеслер, Верметт)
Аризона – Рейнджерс 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)
Дата проведения
30 декабря, 05.00, «Gila River Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Пюмпел (Веси)
0:2 – 8 Холден (Хэйс, Миллер)
1:2 – 15 Дворак (Экман-Ларссон, Мерфи)
1:3 – 21 Крайдер (Зукарелло-Асен, Холден)
2:3 – 35 Дюклер (Чикран, Крауз)
3:3 – 47 Ридер (Ганзал, Врбата)
3:4 – 54 Пюмпел (Хэйс, Макдона)
3:5 – 59 Миллер (Фаст, Хэйс)
3:6 – 59 Пюмпел (Гривик, Пирри)
Эдмонтон – Лос-Анджелес 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Дата проведения
30 декабря, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео
1:0 – 22 Марун (Беннинг, Эберле)
1:1 – 43 Шор ()
2:1 – 46 Грайба (Лучич, Эберле)
3:1 – 59 Нюджент-Хопкинс (Драйзайтль)

 

 
 
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