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НХЛ. «Чикаго» сильнее «Нэшвилла», «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» и другие результаты
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В рамках регулярного чемпионата НХЛ прошли 12 матчей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
30 декабря, 04.00, «Xcel Energy Center»
-
1:0 – 12
Сканделла (Фолин, Гранлунд)
-
1:1 – 14
Чимера (Хики, Лэдд)
-
1:2 – 26
Ледди (Бэйли, Таварес)
-
2:2 – 34
Сперджен (Сутер, Койву)
-
3:2 – 34
Стюарт (Сутер, Поминвилл)
-
4:2 – 35
Шредер (Паризе, Брудин)
-
4:3 – 40
Нелсон (Хики, Принс)
-
4:4 – 41
Нелсон (Зайденберг, де Хаан)
-
5:4 – 50
Хаула (Койл, Нидеррайтер)
-
6:4 – 58
Гранлунд (Койву, Э.Стаал)
- Дата проведения
-
30 декабря, 05.00, «Gila River Arena»
-
0:1 – 2
Пюмпел (Веси)
-
0:2 – 8
Холден (Хэйс, Миллер)
-
1:2 – 15
Дворак (Экман-Ларссон, Мерфи)
-
1:3 – 21
Крайдер (Зукарелло-Асен, Холден)
-
2:3 – 35
Дюклер (Чикран, Крауз)
-
3:3 – 47
Ридер (Ганзал, Врбата)
-
3:4 – 54
Пюмпел (Хэйс, Макдона)
-
3:5 – 59
Миллер (Фаст, Хэйс)
-
3:6 – 59
Пюмпел (Гривик, Пирри)
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