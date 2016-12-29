﻿ «Челси» готов повысить зарплату Куртуа в полтора раза, чтобы удержать от перехода в «Реал». 21.by
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«Челси» готов повысить зарплату Куртуа в полтора раза, чтобы удержать от перехода в «Реал»

30.12.2016 08:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Челси» намерен сохранить вратаря Тибо Куртуа, на которого претендует «Реал».

По информации The Telegraph, лондонцы согласны продлить с 24-летним бельгийцем контракт, повысив ему зарплату со 100 тысяч фунтов в неделю до 150 тысяч, чтобы удержать от перехода в «Реал».

Летом прошлого года «Челси» отказался продавать Куртуа мадридскому клубу за 73 миллиона фунтов.

Ранее сообщалось, что «синие» готовы включить голкипера в сделку по трансферу полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.

 

 
 
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«Челси» намерен сохранить вратаря Тибо Куртуа, на которого претендует «Реал».

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