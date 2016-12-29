«Челси» намерен сохранить вратаря Тибо Куртуа, на которого претендует .

По информации The Telegraph, лондонцы согласны продлить с 24-летним бельгийцем контракт, повысив ему зарплату со 100 тысяч фунтов в неделю до 150 тысяч, чтобы удержать от перехода в «Реал».

Летом прошлого года отказался продавать Куртуа мадридскому клубу за 73 миллиона фунтов.

Ранее сообщалось, что «синие» готовы включить голкипера в сделку по трансферу полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.