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«Челси» готов повысить зарплату Куртуа в полтора раза, чтобы удержать от перехода в «Реал»
30.12.2016 08:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Челси» намерен сохранить вратаря Тибо Куртуа, на которого претендует
По информации The Telegraph, лондонцы согласны продлить с 24-летним бельгийцем контракт, повысив ему зарплату со 100 тысяч фунтов в неделю до 150 тысяч, чтобы удержать от перехода в «Реал».
Летом прошлого года
Ранее сообщалось, что «синие» готовы включить голкипера в сделку по трансферу полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.
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«Челси» намерен сохранить вратаря Тибо Куртуа, на которого претендует «Реал».
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