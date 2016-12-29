Как сообщалось ранее, в суде Центрального района Минска продолжаются слушания уголовного дела бывшего главы департамента судейства и инспектирования БФФ Андрея Жукова, обвиняемого по ст.430 (ч.ч. 1,2) и ч.2 ст.426 УК РБ.

На стадии предварительного следствия обвиняемый пояснил ситуацию с получением денежных средств от главного тренера «Сморгони» Николая Рындюка.

«7 июня 2016 года около 11 часов мне снова позвонил Рындюк и спросил, можно ли ко мне подъехать. При этом цель своего визита он не называл. Я сказал, что буду до 13 часов и чтобы он приезжал в федерацию. Около 13.00 ко мне в рабочий кабинет вошел Николай Рындюк, поблагодарил меня и оставил на столе 100 евро, две купюры по 50. Я сказал, что благодарить меня не за что и попросил его забрать деньги. Однако Рындюк их не забрал и сразу вышел из кабинета. Я положил купюры в карман рубашки, и когда вышел из здания федерации, меня задержали работники милиции. Хочу особо отметить, что Рындюк не говорил, что оставленные деньги являются вознаграждением за судейское назначение на матч. А я положил банкноты в карман рубашки только с одной целью – догнать Рындюка и вернуть ему деньги», – сообщил Жуков.

На следующих допросах Жуков слегка видоизменил показания по этому эпизоду. В частности, заявил, что Рындюк благодарил именно за назначение Сороки на матч по его же просьбе, а с деньгами в кармане рубашки Жуков вышел из кабинета только с одной целью – вернуть купюры, так как после некоторой растерянности понял, что ему дали взятку.

Его слова: «Я не признаю изначальную договоренность, что Рындюк передаст мне взятку за назначение Сороки».

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